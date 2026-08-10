/निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

Sardarshahar Bus Stand: चूरू जिले के सरदारशहर में निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है. कच्चे बस स्टैंड से शुरू हुआ विवाद अब पूरे जिले की परिवहन व्यवस्था पर असर डालने की स्थिति में पहुंच गया है. निजी बस ऑपरेटरों का चक्का जाम आंदोलन छठे दिन भी जारी रहा. पिछले चार दिनों से पांच बस ऑपरेटर आमरण अनशन पर बैठे हैं. आंदोलन के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. अब बस ऑपरेटरों ने प्रशासन को साफ चेतावनी दी है कि अगर सोमवार शाम तक उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो मंगलवार से पूरे चूरू जिले में निजी बसों की चक्का जाम हड़ताल शुरू कर दी जाएगी.



प्रशासन की बैठक में भी नहीं बनी सहमति

विवाद को सुलझाने के लिए रविवार को सरदारशहर पुलिस थाने में प्रशासन की ओर से बैठक बुलाई गई. इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निजी बस ऑपरेटरों, कच्चा बस स्टैंड व्यापार मंडल और हाथ ठेला संचालकों के प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में तहसीलदार मुकुल कुमार, डीएसपी कुलदीप वालिया, थानाधिकारी धीरेंद्र सिंह शेखावत, नगर परिषद आयुक्त मगराज ड्यूटी और निवर्तमान सभापति राजकरण चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे. बैठक का मकसद कच्चे बस स्टैंड को लेकर चल रहे विवाद का रास्ता निकालना था, लेकिन बातचीत के बावजूद दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी.

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प्रशासन ने रखा 15 दिन बस स्टैंड खाली रखने का प्रस्ताव

बैठक में प्रशासन की ओर से एक प्रस्ताव रखा गया. इसके तहत कच्चे बस स्टैंड को 15 दिनों के लिए पूरी तरह खाली रखने की बात कही गई. इस अवधि में बस स्टैंड की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और वहां मौजूद अव्यवस्थाओं को हटाने का प्रस्ताव था. प्रशासन का कहना था कि व्यवस्थाओं को सुधारने के बाद बस स्टैंड को व्यवस्थित तरीके से दोबारा संचालित किया जा सकता है. हालांकि निजी बस ऑपरेटर इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए. उनका कहना है कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए बस स्टैंड खाली करने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा.



‘बस स्टैंड को सब्जी मंडी नहीं बनने देंगे’

निजी बस ऑपरेटरों ने बैठक में अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की. उनका कहना है कि कच्चे बस स्टैंड पर लंबे समय से हाथ ठेलों और दूसरी अव्यवस्थाओं के कारण बसों के संचालन में परेशानी हो रही है. बस ऑपरेटरों का आरोप है कि इन समस्याओं को लेकर प्रशासन के सामने कई बार बात रखी गई, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई. अब वे चाहते हैं कि बस स्टैंड की व्यवस्था को लेकर स्थायी समाधान किया जाए. ऑपरेटरों ने साफ शब्दों में कहा कि वे किसी भी स्थिति में कच्चे बस स्टैंड को सब्जी मंडी में तब्दील नहीं होने देंगे. उनका कहना है कि बस स्टैंड का इस्तेमाल बसों और यात्रियों की सुविधा के हिसाब से होना चाहिए.



पांच बस ऑपरेटर आमरण अनशन पर

आंदोलन के बीच पांच निजी बस ऑपरेटर पिछले चार दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं. लगातार जारी अनशन ने मामले को और गंभीर बना दिया है. एक तरफ बस ऑपरेटर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर आंदोलन के कारण यात्रियों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं. खासकर वे लोग जो रोजाना निजी बसों के जरिए सरदारशहर और आसपास के इलाकों में आते-जाते हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.



सोमवार शाम तक समाधान नहीं तो मंगलवार से पूरे जिले में हड़ताल

चूरू जिला निजी बस ऑपरेटर यूनियन के जिला अध्यक्ष रणवीर कस्वा ने आंदोलन को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उनका कहना है कि प्रशासन की ओर से अभी तक समस्या के स्थायी समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठाया गया है. रणवीर कस्वा ने चेतावनी दी कि अगर सोमवार शाम तक बस ऑपरेटरों की मांगों का समाधान नहीं हुआ, तो मंगलवार से पूरे चूरू जिले में निजी बसों की चक्का जाम हड़ताल शुरू कर दी जाएगी. यानी अभी तक आंदोलन सरदारशहर तक सीमित है, लेकिन समाधान नहीं निकलने की स्थिति में इसका असर चूरू जिले के दूसरे कस्बों और ग्रामीण इलाकों तक पहुंच सकता है.



हजारों यात्रियों पर पड़ेगा असर

अगर पूरे चूरू जिले में निजी बसों का संचालन बंद होता है तो इसका सीधा असर आम यात्रियों पर पड़ेगा. ग्रामीण क्षेत्रों से शहर आने वाले लोगों के अलावा विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और रोजाना बसों से सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. कई ग्रामीण इलाकों में निजी बसें स्थानीय परिवहन का अहम साधन हैं. ऐसे में जिलेभर में चक्का जाम होने की स्थिति में लोगों को वैकल्पिक परिवहन साधनों पर निर्भर रहना पड़ेगा.



अब सोमवार की शाम पर टिकी नजर

सरदारशहर के बस स्टैंड को लेकर शुरू हुआ विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है. प्रशासन ने 15 दिन के लिए बस स्टैंड खाली कराने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बस ऑपरेटरों ने इसे स्वीकार नहीं किया. अब दोनों पक्षों के बीच अगली बातचीत और प्रशासन के कदम पर नजर है. सोमवार शाम तक अगर कोई समाधान निकलता है तो जिलेभर में बस हड़ताल का खतरा टल सकता है. लेकिन अगर सहमति नहीं बनी तो मंगलवार से निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन सरदारशहर से निकलकर पूरे चूरू जिले में फैल सकता है. फिलहाल पांच बस ऑपरेटरों का आमरण अनशन जारी है और निजी बस ऑपरेटर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं. ऐसे में आने वाले 24 घंटे प्रशासन और बस संगठनों, दोनों के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं.

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