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चूरू में तीसरे दिन भी निजी बसों का चक्का जाम, 210 से ज्यादा गांवों की आवाजाही प्रभावित

Sardarshahar Bus Strike: चूरू जिले के सरदारशहर में कच्चा बस स्टैंड से हाथ ठेला संचालकों को हटाने की मांग को लेकर निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल लगातार तीसरे दिन भी जारी है. हड़ताल से 210 से अधिक गांवों और आसपास की तहसीलों के हजारों यात्री प्रभावित हो रहे हैं. बस ऑपरेटरों ने प्रशासन को दोपहर 12 बजे तक समाधान का अल्टीमेटम दिया है. वहीं हाथ ठेला संचालक भी गांधी चौक में धरना देने जा रहे हैं, जिससे शहर में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Navratan prajapat
Published:Aug 06, 2026, 08:47 AM IST | Updated:Aug 06, 2026, 08:47 AM IST
चूरू में तीसरे दिन भी निजी बसों का चक्का जाम, 210 से ज्यादा गांवों की आवाजाही प्रभावित
Image Credit: Sardarshahar Bus Strike

Churu News: चूरू जिले के सरदारशहर में कच्चा बस स्टैंड को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बड़ा जनआंदोलन बनता जा रहा है. निजी बस ऑपरेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रही. हड़ताल के चलते 210 से अधिक गांवों और आसपास की कई तहसीलों से आने-जाने वाले हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. निजी बसों के पहिए थमने से पूरे इलाके की परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो गई है और लोगों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है.

स्थिति को और गंभीर बनाते हुए बस ऑपरेटर यूनियन ने प्रशासन को दोपहर 12 बजे तक मांगों का समाधान करने का अल्टीमेटम दिया है. चेतावनी दी गई है कि यदि तय समय तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ तो शहर की मुख्य सड़क को जाम कर आंदोलन और तेज किया जाएगा.

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आखिर क्या है पूरा विवाद?

विवाद की जड़ कच्चा बस स्टैंड क्षेत्र में हाथ ठेला संचालकों की मौजूदगी है. निजी बस ऑपरेटरों का कहना है कि बस स्टैंड परिसर में बड़ी संख्या में लगे ठेलों के कारण बसों की आवाजाही प्रभावित होती है. इससे यात्रियों को भी परेशानी होती है और कई बार जाम जैसी स्थिति बन जाती है. इसी वजह से बस ऑपरेटर लगातार मांग कर रहे हैं कि हाथ ठेला संचालकों को वहां से हटाया जाए.

दूसरी ओर हाथ ठेला संचालकों का कहना है कि वे वर्षों से इसी स्थान पर अपना रोजगार चला रहे हैं. उनका कहना है कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें हटाना उनके परिवार की आजीविका पर सीधा असर डालेगा. इसी मांग को लेकर आज गांधी चौक में ठेला संचालकों ने भी धरना-प्रदर्शन का ऐलान किया है.


210 से ज्यादा गांवों के लोगों पर सीधा असर

हड़ताल का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों के लोगों पर देखने को मिल रहा है. सरदारशहर से जुड़े 210 से अधिक गांवों के यात्री रोजमर्रा के काम, इलाज, पढ़ाई और व्यापार के लिए निजी बसों पर निर्भर रहते हैं. बस सेवा बंद होने से विद्यार्थियों, मरीजों, नौकरीपेशा लोगों और छोटे व्यापारियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. निजी बसें बंद होने के कारण राजस्थान रोडवेज की बसों में भीड़ लगातार बढ़ रही है. कई यात्रियों को सीट नहीं मिल रही, जबकि कुछ लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. इससे सफर असुविधाजनक हो गया है.


ऑटो यूनियन भी आंदोलन के समर्थन में
बस ऑपरेटरों के आंदोलन को शहर की अन्य परिवहन यूनियनों का भी समर्थन मिलने लगा है. ऑटो यूनियन पहले ही बस ऑपरेटरों के साथ खड़ी हो चुकी है और विरोध स्वरूप शहर में ऑटो संचालन भी प्रभावित रहा. इसके अलावा पलदार यूनियन और टैक्सी यूनियन ने भी बस ऑपरेटरों की मांगों का समर्थन किया है. ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि प्रशासन जल्द समाधान नहीं निकालता है तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा.


प्रशासन पर बढ़ा दबाव
दो दिनों से लगातार वार्ता और प्रयासों के बावजूद प्रशासन अभी तक कोई सर्वमान्य समाधान नहीं निकाल पाया है. अब जब दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए हैं, तो प्रशासन की जिम्मेदारी और बढ़ गई है. यदि समय रहते समझौता नहीं होता है तो सड़क जाम, धरना और हड़ताल से शहर का जनजीवन और अधिक प्रभावित हो सकता है.

स्थानीय लोगों का मानना है कि बस स्टैंड जैसी सार्वजनिक जगह पर व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, लेकिन इसके साथ उन लोगों के रोजगार का भी ध्यान रखा जाना चाहिए जो वर्षों से वहीं अपनी आजीविका चला रहे हैं.


आज का दिन रहेगा अहम
सरदारशहर में आज का दिन पूरे घटनाक्रम के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. एक तरफ बस ऑपरेटर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ हाथ ठेला संचालक भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे. यदि दोपहर तक कोई सहमति नहीं बनती है तो शहर में सड़क जाम और आंदोलन तेज होने की पूरी संभावना है.


फिलहाल पूरे मामले पर प्रशासन की नजर बनी हुई है. अब देखना होगा कि बातचीत के जरिए समाधान निकलता है या फिर सरदारशहर में आंदोलन और बड़ा रूप लेता है. यात्रियों और स्थानीय व्यापारियों की नजरें भी प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इसका सीधा असर शहर की परिवहन व्यवस्था और आम जनजीवन पर पड़ने वाला है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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