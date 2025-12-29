Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

शीतकालीन अवकाश के बावजूद खुले निजी स्कूल, आखिर क्यों शिक्षा विभाग के आदेश को दिखाया ठेंगा?

Rajasthan News: राजस्थान में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित है, लेकिन सरदारशहर में कई निजी स्कूल खुले हैं. शिक्षा विभाग के आदेशों की अनदेखी पर सवाल उठे हैं. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने नोटिस जारी कर कार्रवाई की बात कही है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Navratan prajapat
Published: Dec 29, 2025, 01:50 PM IST | Updated: Dec 29, 2025, 01:50 PM IST

Trending Photos

2026 में राजस्थान की होगी बल्ले-बल्ले, लोगों की मिलेगी 8 बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात
9 Photos
Rajasthan Government Project

2026 में राजस्थान की होगी बल्ले-बल्ले, लोगों की मिलेगी 8 बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात

राजस्थान में नए साल का स्वागत करेगी मावठ, शीतलहर और बरसात के डबल अटैक से लोगों की छूटेगी धूजणी!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में नए साल का स्वागत करेगी मावठ, शीतलहर और बरसात के डबल अटैक से लोगों की छूटेगी धूजणी!

मकर संक्रांति पर टू-व्हीलर सवार सावधान! जानें क्यों डिग्गी पर बच्चों को बैठाना पड़ सकता है भारी
9 Photos
Makar Sankranti 2026

मकर संक्रांति पर टू-व्हीलर सवार सावधान! जानें क्यों डिग्गी पर बच्चों को बैठाना पड़ सकता है भारी

Rajasthan Government Porject: जोधपुर में 167 करोड़ की लागत से बन रहा देश का पहला स्लीपर वंदे भारत डिपो, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलगी भयंकर मजबूती
6 Photos
Rajasthan Government Porject

Rajasthan Government Porject: जोधपुर में 167 करोड़ की लागत से बन रहा देश का पहला स्लीपर वंदे भारत डिपो, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलगी भयंकर मजबूती

शीतकालीन अवकाश के बावजूद खुले निजी स्कूल, आखिर क्यों शिक्षा विभाग के आदेश को दिखाया ठेंगा?

Churu News: राजस्थान में विद्यार्थियों के लिए सरकार के शिक्षा विभाग ने 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया था. जहां आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि इस अवधि में सभी सरकारी और निजी विद्यालय बंद रहेंगे. इस दौरान अगर किसी ने नियमों की अनदेखी की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होने का भी आदेश में लिखा हुआ था. लेकिन राज्य में जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. दरअसल, सरदारशहर क्षेत्र में कई निजी स्कूल आदेश के बाद भी खुलेआम संचालित हो रहे हैं, जिससे शिक्षा विभाग के आदेशों पर लोगों की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं.

इन सबके बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकारी आदेश सिर्फ सरकारी स्कूलों तक ही सीमित रह गए हैं. अगर निजी स्कूलों में आदेशों के बाद भी पढ़ाई करवाई जा सकती है, तो फिर सरकारी स्कूलों के बच्चों को घर क्यों बैठाया गया है. मामले पर अभिभावकों का भी कहना है कि एक ही क्षेत्र में दो तरह के नियम लागू होना सभी के समझ से परे हैं.

बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 25 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक कुल 12 दिनों का शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया था. आदेश के अनुसार, यह अवकाश सभी सरकारी और निजी विद्यालयों पर एकसमान रूप से लागू होने की बात कही गई थी. आदेश के पीछे विभाग का उद्देश्य ठंड के मौसम और क्रिसमस व नए साल जैसे त्योहारों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को आराम देना का था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस पूरे मामले पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सरदारशहर ओमदत्त सारण ने बताया कि अवकाश के आदेश निजी और सरकारी दोनों तरह के स्कूलों पर लागू हैं. आगे बताते हुए वो बोले कि इस दौरान कोई भी स्कूल शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक गतिविधियां नहीं कर सकता है. इसके साथ ही गैर शैक्षणिक गतिविधियों के नाम पर स्कूल का संचालन करना भी आदेश के अनुसार पूरी तरह से गलत है.

हालांकि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें सूचना मिली है कि कुछ निजी स्कूल अवकाश होने के बावजूद भी खुले हुए हैं. तो कार्रवाई करते हुए ऐसे स्कूल संचालकों को विभाग की तरफ से नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. नोटिस का जवाब मिलने के बाद विभाग की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Churu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news