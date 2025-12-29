शीतकालीन अवकाश के बावजूद खुले निजी स्कूल, आखिर क्यों शिक्षा विभाग के आदेश को दिखाया ठेंगा?

Churu News: राजस्थान में विद्यार्थियों के लिए सरकार के शिक्षा विभाग ने 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया था. जहां आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि इस अवधि में सभी सरकारी और निजी विद्यालय बंद रहेंगे. इस दौरान अगर किसी ने नियमों की अनदेखी की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होने का भी आदेश में लिखा हुआ था. लेकिन राज्य में जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. दरअसल, सरदारशहर क्षेत्र में कई निजी स्कूल आदेश के बाद भी खुलेआम संचालित हो रहे हैं, जिससे शिक्षा विभाग के आदेशों पर लोगों की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं.

इन सबके बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकारी आदेश सिर्फ सरकारी स्कूलों तक ही सीमित रह गए हैं. अगर निजी स्कूलों में आदेशों के बाद भी पढ़ाई करवाई जा सकती है, तो फिर सरकारी स्कूलों के बच्चों को घर क्यों बैठाया गया है. मामले पर अभिभावकों का भी कहना है कि एक ही क्षेत्र में दो तरह के नियम लागू होना सभी के समझ से परे हैं.

बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 25 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक कुल 12 दिनों का शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया था. आदेश के अनुसार, यह अवकाश सभी सरकारी और निजी विद्यालयों पर एकसमान रूप से लागू होने की बात कही गई थी. आदेश के पीछे विभाग का उद्देश्य ठंड के मौसम और क्रिसमस व नए साल जैसे त्योहारों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को आराम देना का था.

इस पूरे मामले पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सरदारशहर ओमदत्त सारण ने बताया कि अवकाश के आदेश निजी और सरकारी दोनों तरह के स्कूलों पर लागू हैं. आगे बताते हुए वो बोले कि इस दौरान कोई भी स्कूल शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक गतिविधियां नहीं कर सकता है. इसके साथ ही गैर शैक्षणिक गतिविधियों के नाम पर स्कूल का संचालन करना भी आदेश के अनुसार पूरी तरह से गलत है.

हालांकि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें सूचना मिली है कि कुछ निजी स्कूल अवकाश होने के बावजूद भी खुले हुए हैं. तो कार्रवाई करते हुए ऐसे स्कूल संचालकों को विभाग की तरफ से नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. नोटिस का जवाब मिलने के बाद विभाग की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

