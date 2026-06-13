/चूरू में तूफानी हवाओं का तांडव, रेलवे स्टेशन का टीनशेड उड़ा, पेड़ और बिजली के खंभे भी गिरे

राज्य चुनें
Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में कल रात आई तेज आंधी-तूफान ने चूरू जिले के कई शहरों में भारी तबाही मचा दी. कुछ ही मिनटों तक चली तेज हवाओं ने पेड़ों, मकानों और सरकारी भवनों को नुकसान पहुंचाते हुए जनजीवन को प्रभावित कर दिया. आंधी के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रही तथा यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई.
आंधी के दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कई पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गए, जबकि कई मकानों की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा. मकड़ीनाथ रेलवे स्टेशन पर लगा टीनशेड तेज हवाओं की चपेट में आकर उड़ गया. वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर स्थित रिकॉर्ड रूम का टीनशेड भी उड़कर मुख्य कार्यालय भवन पर जा गिरा, जिससे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
यह भी पढ़ें- आदि कैलाश से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार पर गिरी चट्टान, रामगंजमंडी के 15 वर्षीय किशोर समेत 2 की मौत
तेज हवाओं के चलते शहर के कई हिस्सों में बिजली के खंभे धराशायी हो गए, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई. कई क्षेत्रों में देर रात तक बिजली गुल रही और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. आंधी के कारण सड़कों पर पेड़ और मलबा फैल जाने से यातायात भी प्रभावित हुआ.
सूचना मिलने पर प्रशासन, नगर परिषद, विद्युत विभाग तथा अन्य संबंधित एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बहाली कार्य शुरू किया. रास्तों से पेड़ और मलबा हटाने के साथ-साथ बिजली आपूर्ति बहाल करने के प्रयास किए गए.
यह भी पढ़ें- झुंझुनूं में पुश्तैनी जमीन विवाद को लेकर हंगामा, ट्रांसफॉर्मर की ओर दौड़े युवक, वापस लौटी राजस्व टीम
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि देखते ही देखते कई स्थानों पर टीनशेड उड़ गए और बड़े-बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए. प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है. तेज आंधी ने कुछ ही मिनटों में चूरू के कई हिस्सों में नुकसान के निशान छोड़ दिए. प्रशासन राहत एवं बहाली कार्य में जुटा हुआ है तथा नुकसान का विस्तृत आकलन किया जा रहा है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Churu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!