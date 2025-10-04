Zee Rajasthan
चूरू में ट्यूबवेल खुदाई के दौरान धंसी मिट्टी, हादसे में 43 वर्षीय किसान की मौत

Churu Landslide: चूरू जिले में साण्डवा क्षेत्र के गांव तेहनदेसर में शनिवार को मिट्टी ढहने से एक दर्दनाक हादसा हो गया. हादसे में 43 वर्षीय किसान की दर्दनाक मौत हो गई.

Published: Oct 04, 2025, 08:46 PM IST | Updated: Oct 04, 2025, 08:46 PM IST

Churu Landslide: राजस्थान के चूरू जिले में साण्डवा क्षेत्र के गांव तेहनदेसर में शनिवार को मिट्टी ढहने से एक दर्दनाक हादसा हो गया. हादसे में 43 वर्षीय किसान की दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस के अनुसार मृतक भंवराराम और उसका भाई देवीलाल दोनों राजाराम जाट के खेत में ट्यूबवेल के चारों ओर जमीन खोदकर बिलिये लगाने का काम कर रहे थे.

इसी दौरान करीब 18 से 20 फुट मिट्टी खोदने के बाद अचानक मिट्टी धंस गई, जिसमें 43 वर्षीय भंवराराम मिट्टी के नीचे दब गया. हादसे की सूचना साण्डवा पुलिस थाने को मिली. सीआई जयप्रकाश झाझाड़िया जाप्ते सहित मौके पर पहुंचे. वहीं उपखंड अधिकारी अमीलाल यादव और तहसीलदार अमर सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे.

एसडीआरएफ टीम चूरू से रवाना होकर रतनगढ़ तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उससे पहले ही शव को मिट्टी से बाहर निकाल लिया गया, जिसके चलते टीम को वहीं से वापस भेज दिया गया. जेसीबी और लोडर व करीब दस ट्रैक्टर की मदद से लगभग 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया.

ट्यूबवेल के पास मकान और पानी की डिग्गी बनी होने के कारण मिट्टी खोदने में विशेष सावधानी बरती गई. करीब 3 बजे भंवराराम को मिट्टी से बाहर निकालकर साण्डवा के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक के परिजन अस्पताल पहुंचे.

जानकारी के मुताबिक मृतक के एक लड़का सुरेश 8 वर्षीय जो पैरों से चलने में असमर्थ हैं. एक लड़की जो शादीशुदा बताई जा रही है. सीएचसी में उपखंड अधिकारी व पुलिस प्रशासन मौजूद रहे.

