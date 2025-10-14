Zee Rajasthan
पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग घायल

Rajasthan Accident: चूरू जिले के रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर आज शाम एक पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार दो बच्चों सहित पांच जने घायल हो गए. घायलों को रतनगढ़ के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया.

Published: Oct 14, 2025, 09:52 PM IST | Updated: Oct 14, 2025, 09:52 PM IST

पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग घायल

Rajasthan Accident: राजस्थान के चूरू जिले में रतनगढ़ के नेशनल हाईवे 11 पर आज शाम एक पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार दो बच्चों सहित पांच जने घायल हो गए. घायलों को रतनगढ़ के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया, जिनमें दो गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार बीदासर की कालेरा की ढाणी निवासी 25 वर्षीय गोविंदराम पुत्र देवाराम नायक परसनेऊ की रोही में खेत काश्त करता है तथा परिवार सहित खेत में ही ढाणी बनाकर रहता है. मंगलवार की शाम वह अपनी 23 वर्षीय पत्नी पिंकी, चार वर्षीय बेटे निखिल, सात वर्षीय बेटी यशोदा और 18 वर्षीय बहिन बसंती के साथ बाईक पर सवार होकर गांव परसनेऊ कपड़े सिलवाने के लिए आ रहा था.

नेशनल हाईवे 11 पर जोरावरपुरा फांटा के पास सामने से आ रही पिकअप ने बाईक को टक्कर मार दी, जिससे बाईक पर सवार सभी लोग घायल हो गए. डॉक्टरों ने गोविंदराम एवं बसंती को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया है. वहीं घटना के बाद जिला अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई.

