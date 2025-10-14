पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग घायल

Rajasthan Accident: राजस्थान के चूरू जिले में रतनगढ़ के नेशनल हाईवे 11 पर आज शाम एक पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार दो बच्चों सहित पांच जने घायल हो गए. घायलों को रतनगढ़ के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया, जिनमें दो गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार बीदासर की कालेरा की ढाणी निवासी 25 वर्षीय गोविंदराम पुत्र देवाराम नायक परसनेऊ की रोही में खेत काश्त करता है तथा परिवार सहित खेत में ही ढाणी बनाकर रहता है. मंगलवार की शाम वह अपनी 23 वर्षीय पत्नी पिंकी, चार वर्षीय बेटे निखिल, सात वर्षीय बेटी यशोदा और 18 वर्षीय बहिन बसंती के साथ बाईक पर सवार होकर गांव परसनेऊ कपड़े सिलवाने के लिए आ रहा था.

नेशनल हाईवे 11 पर जोरावरपुरा फांटा के पास सामने से आ रही पिकअप ने बाईक को टक्कर मार दी, जिससे बाईक पर सवार सभी लोग घायल हो गए. डॉक्टरों ने गोविंदराम एवं बसंती को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया है. वहीं घटना के बाद जिला अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई.

चूरू के तारानगर में मंगलवार को राजस्थान सरकार में राज्यमंत्री एवं अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष राजेंद्र नायक ने तारानगर नगरपालिका में आयोजित शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया. उनके साथ भाजपा नेता राकेश जांगिड़ भी उपस्थित रहे.

राजेंद्र नायक ने सेवा शिविर में लाभार्थियों से संवाद करते हुए सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत पट्टे एवं प्रमाणपत्र वितरित किए. उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील की कि वे इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं.

भाजपा नेता राकेश जांगिड़ ने कहा कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के समग्र विकास और कल्याणकारी योजनाओं की सहज पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. इस अवसर पर उपखंड अधिकारी राजेंद्र प्रसाद, तहसीलदार हनुमान सिंह, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी अजय प्रताप सिंह, शहर मंडल अध्यक्ष अनुप खंडेलवाल, पार्षद शिवकुमार शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता, अधिकारी और शहरवासी उपस्थित रहे.