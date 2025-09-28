Zee Rajasthan
परिवार के लिए काल बनी तेज रफ्तार कार! एक साथ सात लोगों को कुचला

Rajasthan Accident: चूरू जिले में सरदारशहर उपखण्ड के भानीपुरा थाना अंतर्गत गांव सावर के पास एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठे पैदल यात्रियों को तेज रफ्तार कार ने कुचला.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Navratan prajapat
Published: Sep 28, 2025, 09:27 PM IST | Updated: Sep 28, 2025, 09:27 PM IST

Rajasthan Accident: राजस्थान के चूरू जिले में सरदारशहर उपखण्ड के भानीपुरा थाना अंतर्गत गांव सावर के पास एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठे पैदल यात्रियों को कुचलने का मामला सामने आया है.

सरदारशहर तहसील के गांव ढाणी दूदगिरी से पल्लू माता जी के पैदल जा रहे महिला पुरुष व बच्चे गांव सावर के पास सड़क किनारे एक होटल के आगे बैठकर चाय पी रहे थे, इसी दौरान अचानक सरदारशहर की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार के चालक ने सड़क किनारे होटल पर बैठे यात्रियों पर कार चढ़ा दी. जिससे 6 यात्री घायल हो गए.

वहीं एक दो साल की मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची भानीपुरा पुलिस ने घायलों को 108 एंबुलेंस के सहयोग से राजकीय उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया. वहीं मासूम बच्ची के शव को राजकीय उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. भानीपुरा पुलिस ने कार चालक सहित कार को जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी.

भानीपुरा थाने के हेड कांस्टेबल प्रहलाद सिंह ने बताया कि ढाणी दूदगिरी से पल्लू धाम माताजी के पैदल यात्री एक संघ जा रहा था, जिसमें 26 वर्षीय पूर्णराम पुत्र सेठाराम, 25 वर्षीय सुगना पत्नी पूर्ण राम, 8 वर्षीय गीता पुत्री पूर्णराम, 2 वर्षीय मनीषा पुत्री पूर्णराम, 4 महीने का योगेश पुत्र पूर्णराम, 25 वर्षीय रमेश कुमार पुत्र कालूराम, 25 वर्षीय कालूराम पुत्र राम सिंह हादसे की चपेट में आ गए.

हादसे में 2 वर्षीय मनीषा की मौत हो गई. वहीं एक 8 वर्षीय गीता को उपचार के बाद हायर सेंटर बीकानेर रेफर कर दिया गया. भानीपुरा पुलिस ने मासूम बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों के सुपुर्द कर परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज करने की जांच शुरू कर दी है.

