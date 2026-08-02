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राजस्थान में आयुर्वेद अभ्यर्थियों का बड़ा ऐलान, भर्ती नहीं हुई तो प्रदेशभर में होगा आंदोलन

Churu News: राजस्थान में आयुर्वेद अभ्यर्थियों ने 926 रिक्त पदों पर नियमित भर्ती शुरू करने की मांग तेज कर दी है. प्रदर्शनकारियों ने सेवानिवृत्त चिकित्सकों की पुनर्नियुक्ति का विरोध करते हुए चेतावनी दी कि जल्द फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन पूरे प्रदेश में किय जाएगा.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Navratan prajapat
Published:Aug 02, 2026, 07:21 AM IST | Updated:Aug 02, 2026, 07:21 AM IST
राजस्थान में आयुर्वेद अभ्यर्थियों का बड़ा ऐलान, भर्ती नहीं हुई तो प्रदेशभर में होगा आंदोलन
Image Credit: प्रदर्शनकारियों ने किया सेवानिवृत्त चिकित्सकों की पुनर्नियुक्ति का विरोध.

Churu News: आयुर्वेद अभ्यर्थियों ने प्रदेश में रिक्त पदों पर जल्द नियमित भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने सरकार से कहा कि सेवानिवृत्त चिकित्सकों की संविदा या पुनर्नियुक्ति संबंधी व्यवस्थाओं को निरस्त किया जाए और विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की प्रक्रिया पूरी कर वास्तविक रिक्त पदों का निर्धारण किया जाए. उनका कहना है कि इससे रिक्त पदों की सही संख्या सामने आएगी और नियमित भर्ती का रास्ता साफ होगा.

926 पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग

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अभ्यर्थियों ने मांग रखी कि वर्ष 2024 में घोषित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों की नियमित भर्ती में अब और देरी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि प्रदेश में रिक्त 926 पदों का प्रस्ताव राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) को भेजा जाए, जल्द भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जा सके. उनका कहना है कि लंबे समय से अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं.

महाविद्यालयों में भी खाली पद भरने की मांग

प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने यह भी मांग की कि प्रदेश के सभी आयुर्वेद महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षक और चिकित्सा अधिकारी के पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि भविष्य में भी खाली होने वाले पदों को केवल नियमित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से ही भरा जाए. इसके लिए सरकार स्पष्ट और स्थायी नीति बनाए, ताकि युवाओं को रोजगार के समान अवसर मिल सकें.

छात्राओं ने सरकार से युवाओं के हित में निर्णय लेने की अपील की

प्रदर्शन में शामिल छात्रा विनीता मीणा ने कहा कि हम सरकार से केवल अपना अधिकार मांग रहे हैं. जब प्रदेश में हजारों पद खाली हैं तो युवाओं का भविष्य छीनकर सेवानिवृत्त चिकित्सकों को दोबारा नियुक्त करना पूरी तरह अनुचित है. सरकार को युवाओं के हित में तत्काल नियमित भर्ती शुरू करनी चाहिए."

वहीं छात्रा पल्लवी ने कहा कि प्रदेश के हजारों आयुर्वेद अभ्यर्थी वर्षों से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं. हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो यह आंदोलन पूरे राजस्थान में और बड़ा रूप लेगा. जब तक नियमित भर्ती शुरू नहीं होगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा.

मांगें पूरी नहीं हुईं तो प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी

प्रदर्शनकारियों ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को जिला स्तर से बढ़ाकर पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा. उनका कहना है कि जरूरत पड़ने पर बड़े स्तर पर जनआंदोलन खड़ा किया जाएगा. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू कराना और रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों को अवसर दिलाना है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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