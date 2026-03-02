Zee Rajasthan
चूरू में दादी ने 15 माह की पोती को गंदे पानी के नाले में डुबोकर की हत्या, हुई गिरफ्तार

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ में एक दादी ने अपनी ही 15 महीने की पोती को गंदे पानी के नाले में डुबाकर हत्या कर दी.
 

Published:Mar 02, 2026, 02:15 PM IST | Updated:Mar 02, 2026, 02:15 PM IST

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ में रिश्तों को तार-तार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां कलियुगी दादी ने अपनी ही 15 महीने की पोती को गंदे पानी के नाले में डुबाकर हत्या कर दी. घटना का कारण सास-बहु का झगड़ा बताया गया है.

घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. सीआई गौरव खिड़िया ने बताया कि रतनगढ़ के वार्ड 44 की रहने वाली 27 वर्षीय निलोफर पत्नी अकरम बिसायती ने रिपोर्ट दी है कि उसकी सास जरीना शादी के बाद से ही उससे रंजिश रखती है.

घर में खेल रही थी बच्ची
उसकी 15 माह की बेटी सना घर में खेल रही थी. इसी दौरान उसकी सास जरीना बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गई. बेटी घर से नदारद होने पर जब उसकी तलाश शुरू की तो अन्य परिजनों ने बताया कि सना को जरीना अपने साथ लेकर गई है, जिस पर उसने घटना की सूचना थाने में दी.

गंदे नाले के पानी में डुबोकर की हत्या
सूचना मिलते ही पुलिस भी अलर्ट हो गई और बच्ची व उसकी दादी की तलाश शुरू कर दी. पुलिस को पता चला कि सना को जरीना ने रतनगढ़ में रामचंद्र पार्क से ईदगाह मस्जिद की तरफ जाने वाले सड़क पर बने गंदे नाले के पानी में डुबोकर मार दिया.

आरोपी दादी से पूछताछ जारी
नगरपालिका के कार्मिकों के सहयोग से बच्ची के शव को नाले से बाहर निकाला और जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया. पुलिस ने आरोपी सास जरीना को राउंडअप कर लिया है और आरोपी जरीना से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है.

