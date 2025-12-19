Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थानी थाली की शान, पापड़ को बनाना नहीं आसान, एक पापड़ का मेहनताना 55 पैसा

Churu News : राजस्थानी थाली में पापड़ के बिना अधूरी है, खासतौर पर बात अगर चूरू के सरदारशहर से आए पापड़ की हो तो क्या ही कहने. स्थानीय महिलाओं के हाथों से बन रहे ये पापड़ स्वाद में बड़े से बड़े ब्रांड को पछाड़ सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं इस काम में सालों से लगी है, खुश नहीं है, वजह है 55 पैसे का एक पापड़.

pragati pant
Edited By pragati pant
Published: Dec 19, 2025, 03:02 PM IST | Updated: Dec 19, 2025, 03:02 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में लेना है गोवा का मजा? इन जगहों पर मिलेगा समंदर जैसा एहसास!
7 Photos
bundi news

राजस्थान में लेना है गोवा का मजा? इन जगहों पर मिलेगा समंदर जैसा एहसास!

धूल भरी आंधियों का सैलाब, मास्क पहने इंसान, ‘येलो सिटी’ बनता उदयपुर और गुरू शिखर से दिखेगा धूल का गुब्बार! जानें क्या होगा अरावली खत्म होने का अंजाम
9 Photos
Save Aravalli Campaign

धूल भरी आंधियों का सैलाब, मास्क पहने इंसान, ‘येलो सिटी’ बनता उदयपुर और गुरू शिखर से दिखेगा धूल का गुब्बार! जानें क्या होगा अरावली खत्म होने का अंजाम

राजस्थान में एक्टिव होगा एक नए पश्चिमी विक्षोभ, 19 से 22 दिसंबर तक इन इलाकों में छाएंगे रहेंगे बादल
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में एक्टिव होगा एक नए पश्चिमी विक्षोभ, 19 से 22 दिसंबर तक इन इलाकों में छाएंगे रहेंगे बादल

Rajasthan Fog Alert: धुंध में धुंधला हुआ पूरा राजस्थान, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में नहीं दिख रहा कुछ, सर्द हवा के साथ Dense Fog का डबल अटैक
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Fog Alert: धुंध में धुंधला हुआ पूरा राजस्थान, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में नहीं दिख रहा कुछ, सर्द हवा के साथ Dense Fog का डबल अटैक

राजस्थानी थाली की शान, पापड़ को बनाना नहीं आसान, एक पापड़ का मेहनताना 55 पैसा

Churu News : पापड़ ने सरदारशहर को देशभर में एक अलग पहचान भी दिला रहा है. सरदारशहर में करीब 70 छोटी-बड़ी पापड़ मिलें संचालित हैं, जिनसे लगभग 10 हजार महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है.जहां महिलाएं न सिर्फ अपनी आजीविका चला रही हैं, बल्कि अपने परिवारों को भी आर्थिक संबल दे रही हैं. सरदारशहर का पापड़ अपने खास स्वाद और गुणवत्ता के कारण प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में लोकप्रिय है.

देश-विदेश तक सरदारशहर के पापड़ की मांग

शहर के पूनमचंद तिवाड़ी कहना हैं कि सरदारशहर के पापड़ विशेष रूप से मारवाड़ी समाज में बेहद पसंद किए जाते हैं. देश के कोने-कोने में बसे मारवाड़ी समाज के कारण यहां के पापड़ की मांग हर राज्य तक पहुंच चुकी है. शादी-विवाह, पार्टियों और रोजमर्रा के भोजन में पापड़ का खास स्थान है. पापड़ की सब्जी भी लोगों की पसंदीदा डिशों में शामिल है. देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ इटली, दुबई जैसे देशों में भी सरदारशहर के पापड़ की सप्लाई की जा रही है. सरदारशहर आने वाले लोग यहां के पापड़ अपने साथ ले जाना नहीं भूलते, वहीं कई लोग कोरियर के माध्यम से भी इसे मंगवाते भी हैं.

महिलाओं के दम पर चलता है उद्योग

शहर की समाजसेविका मोनिका सैनी ने बताया कि पापड़ उद्योग की असली ताकत महिलाएं ही हैं. आधुनिक मशीनों के दौर में भी हाथ से बेले गए पापड़ की गुणवत्ता और स्वाद अलग ही पहचान बन गयी है. मिलों में पुरुषों के साथ-साथ करीब 10 हजार महिलाएं भी कार्यरत हैं, जो अपने घरों में पापड़ बेलने का काम कर रही हैं.

ऐसे बनते हैं सरदारशहर के पापड़

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मुख्य रूप से मूंग और मोठ से कई तरह के पापड़ तैयार किये जाते हैं. जिनमें कम और ज्यादा मसालेदार दोनों तरह के पापड़ होते हैं. देव पापड़ मिल के संचालक मोहित आंचलिया के अनुसार, पापड़ बनाने का काम सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है, मसालों के साथ मूंग और मोठ के आटे को साजी के पानी से गूंथ लिया जाता है. जिसमें हींग भी मिलाई जाती है. इसके बाद मशीनों से लोइयां तैयार कर महिलाओं को दे जाती है. महिलाएं अपने घरों में पापड़ बेलकर शाम तक वापस जमा कर देती हैं. इस काम से एक महिला को हर दिन करीब 300 से 500 रुपये तक मिल जाते हैं.

टैक्स बना उद्योग की राह में रोड़ा

सरदारशहर व्यापार एवं उद्योग संघ के मंत्री अशोक हरचंदानी ने बताया कि सरकार ने पापड़ को तो टैक्स मुक्त कर दिया है, लेकिन पापड़ बनाने में उपयोग होने वाली सामग्री पर टैक्स है. साजी और हींग पर 18 प्रतिशत जीएसटी है तो लागत बढ़ जाती है, उन्होंने कहा कि अगर पापड़ बनाने की सामग्री को भी टैक्स मुक्त करे और निर्यात के लिए बेहतर व्यवस्था हो तो यह उद्योग और तेजी से आगे बढ़ सकता है.

ऐसे बढ़ सकती है महिलाओं की कमाई

व्यापारी एवं उद्योग संघ अध्यक्ष शिवरतन सराफ के मुताबिक पूर्व मंत्री चंदनमल बैद के कार्यकाल में पापड़ को टैक्स मुक्त हुआ था, लेकिन कच्चे माल पर टैक्स जारी है. सरकार की उदासीनता के चलते पापड़ बेलने वाली महिलाओं को मेहनताना पूरा नहीं मिलता, जिससे महिलाओं का रुझान धीरे-धीरे कर हो रहा है. आत्मनिर्भरता की मजबूत नींवअगर रकार इस कुटीर उद्योग की ओर विशेष ध्यान दे,

कच्चे माल पर टैक्स में राहत दे और निर्यात की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करे, तो सरदारशहर का पापड़ उद्योग न केवल और मजबूत होगा, बल्कि इससे जुड़ी हजारों महिलाएं और अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगी. सरदारशहर का पापड़ उद्योग आज महिलाओं की मेहनत, स्वाद और स्वावलंबन की सशक्त मिसाल बन चुका है. जिसे आगे बढ़ाने के लिए सरकारी सहयोग की सख्त जरूरत है।

रिपोर्टर - मनोज प्रजापत

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news