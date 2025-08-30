Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

नाबालिग ने ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर दी जान, गांव में फैली सनसनी

Rajasthan Crime: चूरू जिले के सादुलपुर हमीरवास थाना अंतर्गत एक गांव में 15 वर्षीय नाबालिक बालिका ने दुष्कर्म की घटना से आहत होकर पानी के कुंड में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Navratan prajapat
Published: Aug 30, 2025, 21:38 IST | Updated: Aug 30, 2025, 21:38 IST

Trending Photos

अब हो सकता है सर्वाइकल कैंसर से बचाव! जानें कौन सा वैक्सीनेशन करवाए
8 Photos
jaipur news

अब हो सकता है सर्वाइकल कैंसर से बचाव! जानें कौन सा वैक्सीनेशन करवाए

राजस्थान में ताबड़तोड़ बारिश का दौर शुरू! इन 30 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी
7 Photos
weather update

राजस्थान में ताबड़तोड़ बारिश का दौर शुरू! इन 30 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

घर पर आसान स्टेप्स में बनाएं राजस्थानी बेसन गट्टे की सब्जी, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको भाएगी यह डिश
7 Photos
Rajasthani food

घर पर आसान स्टेप्स में बनाएं राजस्थानी बेसन गट्टे की सब्जी, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको भाएगी यह डिश

क्या आप जानते हैं बाबर के पूर्वजों का नाम, जिनसे थर्र-थर्र कांपती थी पूरी दुनिया!
7 Photos
Mughal

क्या आप जानते हैं बाबर के पूर्वजों का नाम, जिनसे थर्र-थर्र कांपती थी पूरी दुनिया!

नाबालिग ने ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर दी जान, गांव में फैली सनसनी

Rajasthan Crime: राजस्थान के चूरू जिले में सादुलपुर हमीरवास थाना अंतर्गत एक गांव में 15 वर्षीय नाबालिक बालिका ने दुष्कर्म की घटना से आहत होकर पानी के कुंड में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. प्राप्त पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक बालिका के पिता ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री के साथ गांव के ही एक आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

दर्ज मामले में बताया कि उसकी पुत्री कुछ दिनों से गुमसुम रहने लगी. 29 अगस्त को उसने और उसकी पत्नी ने अपनी पुत्री को विश्वास में लेकर पूछताछ की. जब गुमशुम रहने का कारण पूछा, तो वह रोने लगी और उसने बताया कि पिछले वर्ष खेत में बकरियां चराने के लिए गई थी. तब आरोपी ने खेत में उसे अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

नाबालिग ने बताया कि आरोपी ने मोबाइल फोन से उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया. बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. यह कहकर उसकी पुत्री बुरी तरह से रोने लगी, जिस पर उन्होंने उसे तसल्ली दी कि घबरा मत हम बात करेंगे. जिसके बाद उसने परिवार को घटना की जानकारी दी.

नाबालिग लगभग दोपहर 1 बजे बच्चों के साथ खेलने का कहकर घर से बाहर चली गई, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी. परिवार के लोगों के साथ अपनी पुत्री की तलाश शुरू की, तो देखा कि गांव के ही एक व्यक्ति के खेत में बने पानी के कुंड का गेट खुला था. अंदर झांक कर देखा तो उसकी पुत्री का शव पानी मे तैर रहा था.

दर्ज मामले में बताया कि आरोपी का उसके घर आना जाना था और उसकी पुत्री ने बदनामी के डर से पानी के कुंड में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बालिका के शव को कुंड से बाहर निकलवाया.

पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाने की कार्रवाई की. पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव उसके परिजनों को सौंप दिया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंChuru Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news