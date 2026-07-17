/चूरू में बैंकिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे 19 वर्षीय छात्र की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया प्रताड़ना का आरोप

Rajasthan Crime: राजस्थान के चूरू शहर के पंखा सर्किल क्षेत्र स्थित एक छात्रावास में बैंकिंग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे 19 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर कमरे में बेडशीट से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद हॉस्टल में मौजूद छात्रों ने उसे तुरंत राजकीय डीबी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजन भी अस्पताल पहुंचे.

18 दिन पहले ही बैंकिंग परीक्षा की तैयारी के लिए आया था चूरू

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पुलिस के अनुसार, मृतक मूल रूप से सरदारशहर क्षेत्र का रहने वाला था और करीब 18 दिन पहले ही बैंकिंग परीक्षा की तैयारी के लिए चूरू स्थित हॉस्टल में रहने आया था. उसके साथ उसका छोटा भाई भी उसी छात्रावास में रह रहा था.

घटना से कुछ घंटे पहले पिता से फोन पर हुई थी बात

मृतक के चाचा ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि हॉस्टल में रहने वाला एक सीनियर छात्र उसे लगातार मानसिक रूप से परेशान करता था. उनका कहना है कि युवक ने घटना से कुछ घंटे पहले अपने पिता से फोन पर बातचीत के दौरान भी इस प्रताड़ना का जिक्र किया था.

हॉस्टल प्रबंधन से शिकायत के बावजूद नहीं हुआ कोई सुधार

इसके बाद परिजनों ने हॉस्टल प्रबंधन को भी मामले की जानकारी दी थी. परिजनों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और गुरुवार शाम युवक ने अपने कमरे में आत्मघाती कदम उठा लिया. कोतवाली थाना पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर नामजद सीनियर छात्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि घटना के पीछे किन परिस्थितियों ने भूमिका निभाई.