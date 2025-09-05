Zee Rajasthan
रतनगढ़ में युवक का अपहरण कर मारपीट और वीडियो वायरल केस में 5 आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan Crime: रतनगढ़ शहर के संगम चौराहे से एक युवक का अपहरण कर उसके साथ डकैती की वारदात को अंजाम देने एवं मारपीट करने वालों में से पुलिस ने शुक्रवार को पांच जनों को गिरफ्तार किया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Navratan prajapat
Published: Sep 05, 2025, 10:51 PM IST | Updated: Sep 05, 2025, 10:51 PM IST

Rajasthan Crime: राजस्थान के चूरू जिले में रतनगढ़ शहर के संगम चौराहे से एक युवक का अपहरण कर उसके साथ डकैती की वारदात को अंजाम देने एवं मारपीट कर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के प्रकरण में पुलिस ने शुक्रवार को पांच जनों को गिरफ्तार किया है. अब तक इस प्रकरण में 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं.

मामले के अनुसार सरदारशहर तहसील के गांव देराजसर निवासी 32 वर्षीय कृष्णकुमार मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि उसका भाई दिलीप मेघवाल निजी स्लीपर बस में परिचालक का काम करता है, जो रतनगढ़ से सूरत के रूट पर चलती है. 17 अगस्त की सुबह उसका भाई रतनगढ़ के संगम चौराहे पर ड्यूटी पर जाने के लिए खड़ा था.

इसी दौरान गांव के कुछ लोग एकराय होकर तीन-चार बाइक पर सवार होकर आए तथा उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ सरदारशहर तहसील के गांव देराजसर की रोही में ले गए. जहां पर इन लोगों ने दिलीप को रस्सी से पेड़ में बांध दिया तथा लाठी व डंडों से उसके साथ मारपीट की.

मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने तथा प्रकरण में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की. उच्चाधिकारियों के निर्देश पर सीआई दिलीपसिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया.

जांच अधिकारी रामनिवास ने बताया कि शुक्रवार को राणासर बस स्टैंड से बिशनलाल पुत्र हनुमानाराम, शिशपाल पुत्र माहिचंद, बृजेंद्र पुत्र इंद्राज, भैरूराम पुत्र गोपीराम निवासी देराजसर तहसील सरदारशहर एवं भवानी पुत्र बुधाराम निवासी राणा को गिरफ्तार किया है. इस प्रकरण में पूर्व में सूर्यप्रकाश नायक, लालचंद नायक, दिलीप नायक, भैराराम नायक, विनोद नायक को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो बाइक भी जब्त की गई थी.

