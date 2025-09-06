Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सुजानगढ़ में 55 वर्षीय महिला के साथ एडवोकेट पर दुष्कर्म का मामला दर्ज

Rajasthan Crime: चूरू जिले में सुजानगढ़ कोतवाली थाने में एक 55 वर्षीय महिला ने एक एडवोकेट के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप का मामला दर्ज करवाया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Navratan prajapat
Published: Sep 06, 2025, 03:54 PM IST | Updated: Sep 06, 2025, 03:54 PM IST

Trending Photos

राजस्थान राज्य का गठन कब हुआ था? ज्ञानी लोगों को भी नहीं मालूम होगा इसका जवाब
7 Photos
rajasthan quiz

राजस्थान राज्य का गठन कब हुआ था? ज्ञानी लोगों को भी नहीं मालूम होगा इसका जवाब

झालावाड़ हादसे से पसीजा किरोड़ी का दिल, मीणा ने पीड़ितों को अपनी सैलरी से दिए 1-1 लाख रुपये
9 Photos
Kirodi Lal Meena

झालावाड़ हादसे से पसीजा किरोड़ी का दिल, मीणा ने पीड़ितों को अपनी सैलरी से दिए 1-1 लाख रुपये

Kota Weather Update: कोटा में बारिश को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Kota Weather Update: कोटा में बारिश को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

क्या आप पहचान सकते हैं वह राजस्थानी वीर जिसने अकबर की अस्थियों को अग्नि दी?
8 Photos
mughal

क्या आप पहचान सकते हैं वह राजस्थानी वीर जिसने अकबर की अस्थियों को अग्नि दी?

सुजानगढ़ में 55 वर्षीय महिला के साथ एडवोकेट पर दुष्कर्म का मामला दर्ज

Rajasthan Crime: राजस्थान के चूरू जिले में सुजानगढ़ कोतवाली थाने में एक 55 वर्षीय महिला ने एक एडवोकेट के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप का मामला दर्ज करवाया है. कोतवाली थाना प्रभारी सीआई बेगाराम मीणा ने बताया कि सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र की निवासीनी जो कि सुजानगढ़ में किराये के मकान में रहती है.

उन्होंने रिपोर्ट दी है कि मेरे घर के पास बरसात का पानी भरा होने के कारण मैं चौपड़ा धर्मशाला में रहती हूं. प्राकृतिक आपदा में सहायता के लिए आवेदन करने के लिए पांच सितंबर की दोपहर करीब दो ढ़ाई बजे मैं अपनी फोटो खिंचवाने रेलवे स्टेशन के सामने स्थित भारत हॉस्पिटल में बनी दुकानों राजेन्द्र सोनी की दुकान पर गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जहां राजेन्द्र सोनी ने मेरी फोटो खींच ली और प्रिंट के लिए आर्य समाज के सामने स्थित दूसरी दुकान पर चलने के लिए कहा. जिस पर राजेन्द्र सोनी मुझे अपनी स्कूटी पर बैठा कर आर्य समाज के सामने स्थित अपनी दुकान पर ले गया और वहां दरवाजा बंद कर मेरे साथ दुष्कर्म किया.

मेरे द्वारा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी. जिस पर मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताने के लिए कहा तो मुझे मेरी फोटो देकर दुकान से बाहर जाने दिया. प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर जांच थाना प्रभारी सीआई बेगाराम मीणा कर रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news