Churu: हनीमून पर घर से जाने के लिए निकला कपल पहुंचा जेल, जानें क्या है अनोखी लव स्टोरी!

Churu News: राजस्थान की चूरू पुलिस ने एक नए शादीशुदा जोड़े को गिरफ्तार किया. ये कपल पंजाब के बठिंडा का रहने वाला है. जानें ये अनोखा मामला. 

Published: Nov 20, 2025, 05:29 PM IST | Updated: Nov 20, 2025, 05:29 PM IST

Churu News: अक्सर शादी के बाद कपल को हनीमून पर जाते तो खूब देखा होगा, लेकिन क्या कभी शादी के बाद कपल को एक साथ जेल जाते देखा है? राजस्थान के चूरू में कुछ ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां चूरू की डीएसटी और सदर थाना पुलिस ने सयुंक्त कारवाई करते हुए एक ऐसे जोड़े को गिरफ्तार किया है, जो निकला तो था शादी के बाद हनीमून पर, लेकिन पुलिस ने उसे अफीम तस्करी करते हुए गिरफ्तार कर लिया.

लव रोमांस और ट्वीस्ट से भरी ये कहानी है, पंजाब के बठिंडा निवासी बादल सिंह और उसकी पत्नी तरसेम कौर की. जानकारी के अनुसार, पंजाब निवासी बादल सिंह और तरसेम कोर की दो माह पहले ही लव मैरिज हुईं है और दोनों के हाथों की अभी मेहंदी नही सूखी, उससे पहले चूरू पुलिस ने दोनों को लग्जरी कार से अफीम तस्करी के आरोप में हाइवे से गिरफ्तार कर लिया.

सदर थानाधिकारी मोटाराम ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु जिले भर में पुलिस कप्तान के निर्देशों पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सदर थाना पुलिस ने एनएच 52 पर नाकाबंदी कर रखी थी.

उसी दरमियान डीएसटी टीम की सूचना पर पुलिस ने डीएल नंबर की कार को रुकवाकर चालक से पूछताछ की तो चालक पुलिस को संतोषजनक जवाब नही दें पाया. पुलिस ने कार की तलाशी ली तो पुलिस को कार से 984 ग्राम अवैध अफीम मिली. सदर थाना पुलिस ने NDPS एक्ट मे मामला दर्जकर कार को जब्त कर बठिंडा निवासी 30 वर्षीय बादल सिंह और 25 वर्षीय तरसेम कौर को गिरफ्तार कर लिया.

सदर थानाधिकारी मोटाराम ने जब्त अफीम का अनुमानित बाजार मूल्य करीब दो लाख रुपये है. पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ मे सामने आया की आरोपी एमपी से यह अफीम लाए और तस्करी कर पंजाब ले जा रहे थे. बादल सिंह ड्राइवरी करता है और करीब दो माह पहले दोनों ने लव मैरिज करना पुलिस को बताया है.

