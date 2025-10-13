चूरू में 19 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म, वीडियो बनाकर लगातार...

Rajasthan Crime: राजस्थान के चूरू जिले में रतनगढ़ तहसील के एक गांव की रहने वाली युवती के साथ दुष्कर्म करने और उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमैल करने का मुकदमा पुलिस में दर्ज हुआ है. पुलिस ने न्यायालय से प्राप्त ईस्तगाशे पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ के एक गांव की 19 वर्षीय युवती ने न्यायालय द्वारा दायर इस्तगाशे में आरोप लगाया है कि चूरू तहसील के एक गांव का 24 वर्षीय युवक के मां का ननिहाल उसके गांव में था.

इसलिए युवक का गांव में आना-जाना था, जिसके चलते उसकी जान-पहचान युवक से हो गई. 17 सितंबर 2024 को युवक ने उसे अपने पास बुलाया और बहला फुसलाकर उसे अपने साथ गांव ले गया और कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और उसने सादे कागजातों पर हस्ताक्षर करवा लिए.

घर ले जाकर उसने कमरे में बंद कर दिया तथा नशीला पदार्थ मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पिला दी, जिससे वह बेहोश हो गई, तब उसने उसके साथ ज्यादती की और विडियो बना लिया और कहा कि किसी को बताया, तो यह विडियो वायरल कर दूंगा.

विडियो वायरल करने की धमकी देते हुए वह उसके साथ लगातार ज्यादती करता रहा. मौका पाकर वह अपने गांव वापिस आ गई तथा आपबीती परिजनों को बताई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है.