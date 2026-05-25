Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Churu
  • /चूरू SP ऑफिस बना ‘क्राइम स्पॉट’, फरियादी प्रेमी जोड़े पर हमला, युवती का किडनैप

चूरू SP ऑफिस बना ‘क्राइम स्पॉट’, फरियादी प्रेमी जोड़े पर हमला, युवती का किडनैप

Rajasthan Crime: चूरू जिले में सुरक्षा की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंचे एक नवविवाहित प्रेमी जोड़े के साथ एसपी ऑफिस परिसर में ही मारपीट की गई और कार सवार युवती को जबरन उठाकर ले गए.

Edited byAman SinghReported byNavratan prajapat
Published: May 25, 2026, 10:15 PM|Updated: May 25, 2026, 10:15 PM
चूरू SP ऑफिस बना ‘क्राइम स्पॉट’, फरियादी प्रेमी जोड़े पर हमला, युवती का किडनैप
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजस्थान के चूरू जिले में सोमवार को पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई. सुरक्षा की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंचे एक नवविवाहित प्रेमी जोड़े के साथ एसपी ऑफिस परिसर में ही मारपीट की गई और कार सवार लोग युवती को जबरन उठाकर ले गए. घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

बताया जा रहा है कि झाड़सर निवासी युवक कृष्ण और बीकानेर के नाथवाना निवासी भावना ने करीब दस दिन पहले प्रेम विवाह किया था. दोनों को युवती पक्ष से खतरा होने की आशंका थी, जिसके चलते सोमवार दोपहर वे चूरू एसपी कार्यालय सुरक्षा मांगने पहुंचे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

परिजनों के अनुसार, दोनों ने विवाह संबंधी दस्तावेज एसपी कार्यालय में जमा करवाए थे. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उन्हें परिवादी कक्ष में बैठने के लिए कहा. इसी दौरान युवती पक्ष के कुछ लोग वहां पहुंचे और युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि युवक के कपड़े फाड़ दिए गए और युवती को जबरन कार में डालकर ले जाया गया. घटना के दौरान बदमाश एसपी कार्यालय के साइड गेट का कुंडा तोड़कर फरार हो गए. पूरी वारदात एसपी कार्यालय परिसर में होने से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.

पुलिस ने बनाई चार स्पेशल टीमें

घटना के बाद जिला पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम ने बताया कि प्रेमी जोड़ा सुरक्षा की गुहार लेकर स्वागत कक्ष में आया हुआ था. इसी दौरान लड़की पक्ष के कुछ लोग वहां पहुंचे और युवती को अपने साथ ले गए. एसपी ने कहा कि पूरे मामले के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

आरोपियों की तलाश के लिए चार विशेष टीमों का गठन किया गया है तथा जिलेभर में नाकाबंदी करवाई गई है. उन्होंने कहा कि घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यदि किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी.

युवक पक्ष ने उठाए सवाल

घटना के बाद युवक पक्ष के परिजनों ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े किए. युवक के जीजा विकास ने कहा कि जब एसपी कार्यालय में ही फरियादी सुरक्षित नहीं हैं, तो आम लोगों की सुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Churu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

Rajasthan News: मेडल लाओ, सीधे सरकारी नौकरी पाओ ! राजस्थान सरकार ने 186 खिलाड़ियों को दी 'आउट ऑफ टर्न' नियुक्ति

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी, दामों में दिखी भारी गिरावट! जानें ताजा भाव

फटे हुए दूध को फेंकने वाले थे बाबा, फिर अचानक हुआ ऐसा चमत्कार कि बन गई अमर मिठाई

मानसून में बादलों के बीच तैरता ये महल! खूबसूरती देख थम जाएंगी आपकी निगाहें

जयपुर के इस इलाके पर बड़ा खतरा! 2200 करोड़ की जमीन पर चली 16 JCB

Rajasthan Monsoon 2026 Update: राजस्थान में मानसून करेगा गर्मी का एनकाउंटर! लेकिन कब देगा दस्तक? जानें सब कुछ

जयपुर में ओवर स्पीड कार का कहर! बाइक सवार पति-पत्नी उड़ाया, मौत के लड़ रहे जंग

कपासन में रास्ते को लेकर खूनी संघर्ष, चले लाठी-डंडे, 6 लोग गंभीर घायल

Rajasthan Nautapa: श्रीगंगानगर में पारा पहुंचा 46 डिग्री पार, पिलानी-अलवर में रात को भी छूटे पसीने, देखें टॉप 10 सबसे गर्म शहर

45 डिग्री की शाही गर्मी में आमेर फोर्ट पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, हाथियों की सलामी और लोकनृत्य देख हुए गदगद

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं खोबा रोटी, जानें रेसिपी

ईंट भट्टे के कुंड में डूबने से दो श्रमिकों की मौत, परिजनों का विरोध जारी

डेढ़ महीने बाद सुसाइड का सनसनीखेज खुलासा, PWD XEN की क्रूरता का वीडियो सामने, अनु के फोन में कैद थी मारपीट की दास्तां

नौतपा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, पहले झुलसाएगी भयंकर लू, फिर आएगी आंधी-बारिश!

शादी में पैसा बचाना है? तो आइए राजस्थान के ये बाजार, मिलेंगे सबसे सस्ते डिजाइनर लहंगे और ज्वेलरी!

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रक में घुसी कार, 3 महीने के मासूम की मौत

राजस्थान में अगले 48 घंटे भीषण गर्मी का कहर! फिर पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, जानें ताजा अपडेट

जयपुर में एक और ट्विशा, हंसते चेहरे के पीछे छुपा था दर्द, पिता खुद पुलिस में फिर भी समाज के डर से घुटती रही अनु

AC-कूलर नहीं... बल्कि इन देसी राजस्थानी फूड्स से गर्मी को मात दे रहे लोग!

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम में फिर लगी महंगाई की चिंगारी, रॉकेट की तरह आसमान में पहुंचे प्राइस, जानें लेटेस्ट रेट

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

दिल्ली-यूपी वाले मजे में, राजस्थान में जेब खाली! पड़ोसी राज्यों से ₹ 10-12 तक महंगा मिल रहा पेट्रोल जाने क्यों?

बाप के MP-MLA लोगों की समस्याओं को दूर करने के बजाय राजनीति करते हैं- भाजपा नेता

Nautapa : राजस्थान में नौतपा दिखाने लगा अपना असर, जयपुर से लेकर सीकर-उदयपुर तक गर्मी का टॉर्चर शुरू

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में यहां छिपा है अरबों का खजाना, इलेक्ट्रिक कार से मिसाइल तक...!

नौ+तपा से झुलसेगा राजस्थान, हीटस्ट्रोक से अंगारे की तरह धधकेगी इन शहरों की धरती, पढ़ें वेदर अपडेट

सफर ऐसा कि फ्लाइट भूल जाएंगे, 12 नए कोच लगते ही जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत हुई सुपरहिट!

इबोला वायरस को लेकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग सतर्क, एयरपोर्ट से अस्पताल तक हाई अलर्ट!

राजस्थान के मौसम का अजीब खेल, दौसा में हवा से गायब हुई नमी, तो जैसलमेर-बाड़मेर में उमस ने छुड़ाए पसीने!

राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में भी तेजी, पढ़ें 25 मई के रेट

जयपुर में कार वाले बेबस, ऑटो खड़े, CNG पंपों पर लगे 'NO GAS' के बोर्ड

150 किलो वजन और 47 इंच ऊंचाई वाले बकरे ने अजमेर मंडी में मचा दिया धमाल, कीमत सुन दंग रह गए खरीदने वाले

राजस्थान में बन रहा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में होंगे दिल्ली से जयपुर!

जयपुर के अनु मीणा केस में आया अपडेट, ACP आदित्य काकडे ने दिया ये बयान

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम में हुई भयंकर बढ़ोतरी, जानें आपके शहर में क्या है 1 लीटर तेल के प्राइस

बारां के आदिवासी इलाके में पेंशन बंद होने से मचा हाहाकार, दफ्तरों के चक्कर लगाकर हांफ रहे मजदूर

नौतपा शुरू होते ही राजस्थान में आसमान से बरस रही आग! इन जिलों में चलेगी भयंकर लू

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोने ने मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

7 साल तक पुजारी बनकर छिपता रहा करौली डबल मर्डर का आरोपी, फिल्मी अंदाज में गया पकड़ा

कौन हैं किशोर चौधरी? जिनकी तारीफ में K.C. वेणुगोपाल ने कहा- अरे भैया, तुम तो हिंदुस्तान के सबसे लाडले हो...

Tags:
Rajasthan Crime
churu news
Rajasthan news

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बीकानेर पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, BSF हेडक्वार्टर में करेंगे रात्रि विश्राम

बीकानेर पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, BSF हेडक्वार्टर में करेंगे रात्रि विश्राम

Amit Shah
2

नौतपा की तपिश में गोविंददेवजी मंदिर बना ‘शीतल महल’, जलयात्रा उत्सव ने जीता भक्तों का दिल

Jaipur news
3

चूरू SP ऑफिस बना ‘क्राइम स्पॉट’, फरियादी प्रेमी जोड़े पर हमला, युवती का किडनैप

Rajasthan Crime
4

शिक्षा व्यवस्था में राजस्थान की बड़ी छलांग, यूपी और गुजरात छूटे पीछे

Rajasthan news
5

पहले पिलाई शराब, फिर कपड़े उतरवाकर पीटा, झुंझुनूं में दलित युवक से बर्बरता

Rajasthan Crime