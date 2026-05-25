/चूरू SP ऑफिस बना ‘क्राइम स्पॉट’, फरियादी प्रेमी जोड़े पर हमला, युवती का किडनैप

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Rajasthan Crime: चूरू जिले में सुरक्षा की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंचे एक नवविवाहित प्रेमी जोड़े के साथ एसपी ऑफिस परिसर में ही मारपीट की गई और कार सवार युवती को जबरन उठाकर ले गए.
Rajasthan Crime: राजस्थान के चूरू जिले में सोमवार को पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई. सुरक्षा की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंचे एक नवविवाहित प्रेमी जोड़े के साथ एसपी ऑफिस परिसर में ही मारपीट की गई और कार सवार लोग युवती को जबरन उठाकर ले गए. घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.
बताया जा रहा है कि झाड़सर निवासी युवक कृष्ण और बीकानेर के नाथवाना निवासी भावना ने करीब दस दिन पहले प्रेम विवाह किया था. दोनों को युवती पक्ष से खतरा होने की आशंका थी, जिसके चलते सोमवार दोपहर वे चूरू एसपी कार्यालय सुरक्षा मांगने पहुंचे थे.
परिजनों के अनुसार, दोनों ने विवाह संबंधी दस्तावेज एसपी कार्यालय में जमा करवाए थे. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उन्हें परिवादी कक्ष में बैठने के लिए कहा. इसी दौरान युवती पक्ष के कुछ लोग वहां पहुंचे और युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि युवक के कपड़े फाड़ दिए गए और युवती को जबरन कार में डालकर ले जाया गया. घटना के दौरान बदमाश एसपी कार्यालय के साइड गेट का कुंडा तोड़कर फरार हो गए. पूरी वारदात एसपी कार्यालय परिसर में होने से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.
पुलिस ने बनाई चार स्पेशल टीमें
घटना के बाद जिला पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम ने बताया कि प्रेमी जोड़ा सुरक्षा की गुहार लेकर स्वागत कक्ष में आया हुआ था. इसी दौरान लड़की पक्ष के कुछ लोग वहां पहुंचे और युवती को अपने साथ ले गए. एसपी ने कहा कि पूरे मामले के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.
आरोपियों की तलाश के लिए चार विशेष टीमों का गठन किया गया है तथा जिलेभर में नाकाबंदी करवाई गई है. उन्होंने कहा कि घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यदि किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी.
युवक पक्ष ने उठाए सवाल
घटना के बाद युवक पक्ष के परिजनों ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े किए. युवक के जीजा विकास ने कहा कि जब एसपी कार्यालय में ही फरियादी सुरक्षित नहीं हैं, तो आम लोगों की सुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है.
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