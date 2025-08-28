बिहार की 13 की बच्ची से पहले की शादी, फिर दुष्कर्म कर दो बार किया प्रेग्नेंट

Rajasthan Crime: चूरू जिले के रतनगढ़ में बिहार की 13 वर्षीय नाबालिग लड़की से एक व्यक्ति ने शादी कर उसके साथ दुष्कर्म किया और दो बार उसे गर्भवती कर दिया.
Rajasthan Crime: राजस्थान में चूरू जिले के रतनगढ़ में बिहार की 13 वर्षीय नाबालिग लड़की से एक व्यक्ति ने शादी कर उसके साथ दुष्कर्म किया और दो बार उसे गर्भवती कर दिया. आरोपी शराब पीकर बालिका के साथ मारपीट भी करता था.
इस आशय का मुकदमा पुलिस थाने में बालिका के पर्चा बयान पर बुधवार को दर्ज हुआ है. पुलिस ने बताया कि बिहार निवासी लड़की ने अपने बयान में बताया है कि उसकी शादी करीब आठ माह पूर्व शहर के होलीधोरा क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ हुई थी.
आरोपी शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था तथा उसे दो बार गर्भवती कर चुका है. बिना उसकी मर्जी के आरोपी उसके साथ गलत काम करता था, जिसके कारण वह गर्भवती हुई थी.
22 अगस्त को आरोपी शराब के नशे में सरिये से उसके साथ मारपीट की. चाइल्ड हेल्प लाइन की सहायता से उसे वहां से छुड़ाकर चूरू के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर पुलिस ने पर्चा बयान पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
रतनगढ़ में मेगा हाइवे पर वाहनों को रोककर पैसे ले रहे पांच युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. सीआई दिलीप सिंह ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि मेगा हाइवे पर मालासर टोल के पास एक स्कॉर्पियो कार में सवार पांच युवक वाहनों को रोककर रुपयों की डिमांड कर रहे हैं. शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा पांचों को गिरफ्तार कर थाना ले आई.
गिरफ्तार किए गए युवकों में सरदारशहर तहसील के गांव आसलसर निवासी 36 वर्षीय बनवारी जाट, श्रीगंगानगर के गांव पांचसी छोटी निवासी 31 वर्षीय दुलीचंद भाट, हनुमानगढ़ जिले की बिजारणियां की ढाणी निवासी 32 वर्षीय राजपाल भाट व 21 वर्षीय बबलू भाट एवं श्रीगंगानगर के गांव चुनागढ़ निवासी 31 वर्षीय धर्मवीर मेघवाल शामिल है. जिन्हें शांति भंग के आरोप में रतनगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
