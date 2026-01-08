Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

चूरू में पुलिसकर्मियों का घिनौना कांड़, 8 साल तक महिला कांस्टेबल का किया गैंगरेप

Rajasthan Crime News: चूरू में एक महिला कांस्टेबल ने अपने ही विभाग के चार पुलिसकर्मियों पर थाने व होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है. मामला 2017 से 2025 तक का बताया गया है. एसपी के निर्देश पर केस दर्ज कर जांच शुरू की गई है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Navratan prajapat
Published: Jan 08, 2026, 01:52 PM IST | Updated: Jan 08, 2026, 01:52 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का कहर, इन 10 जिलों में छाएगा अति घना कोहरा और चलेगी शीतलहर
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का कहर, इन 10 जिलों में छाएगा अति घना कोहरा और चलेगी शीतलहर

क्या होता है सरपंच पति, जो बिना चुनाव लड़े भी ताकत दिखाता है पूरी!
8 Photos
Rajasthan Pancayat Chunav

क्या होता है सरपंच पति, जो बिना चुनाव लड़े भी ताकत दिखाता है पूरी!

Rajasthan Government Project: पचपदरा रिफाइनरी से राजस्थान में रोजगार की बहार, विकास को मिलेगी नई रफ्तार!
7 Photos
Rajasthan government project

Rajasthan Government Project: पचपदरा रिफाइनरी से राजस्थान में रोजगार की बहार, विकास को मिलेगी नई रफ्तार!

Rajasthan Top Cold Cities: राजस्थान में सर्दी का रिकॉर्ड तोड़ कहर, माउंट आबू में माइनस तापमान, जानें आज के 10 सबसे ठंडे शहर
7 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

Rajasthan Top Cold Cities: राजस्थान में सर्दी का रिकॉर्ड तोड़ कहर, माउंट आबू में माइनस तापमान, जानें आज के 10 सबसे ठंडे शहर

चूरू में पुलिसकर्मियों का घिनौना कांड़, 8 साल तक महिला कांस्टेबल का किया गैंगरेप

Churu Crime News: चूरू जिले में एक महिला कांस्टेबल द्वारा अपने ही विभाग के पुलिसकर्मियों पर सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाए जाने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. पीड़िता ने तत्कालीन थानाधिकारी सहित चार पुलिसकर्मियों के विरुद्ध थाने व होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने परिवाद के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पीड़िता वर्तमान में गैरहाजिरी एवं आपराधिक मामलों में संलिप्तता के आरोप में पिछले दो माह से निलंबित चल रही है. महिला कांस्टेबल ने अपनी शिकायत में बताया कि वर्ष 2017 में उसके साथ दुष्कर्म की शुरुआत हुई, जो वर्ष 2025 तक लगातार चलता रहा. आरोप है कि संबंधित पुलिसकर्मियों ने उसे डराया-धमकाया और लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया.

एसपी के समक्ष पेश होकर सौंपा परिवाद
महिला कांस्टेबल ने बताया कि लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न सहने के बाद उसने करीब दो सप्ताह पूर्व जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव के समक्ष पेश होकर लिखित परिवाद सौंपा. एसपी के निर्देश पर एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मामले की आंतरिक जांच कराई गई. जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर बुधवार को मामला दर्ज किया गया. इसी दिन पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया.

ड्यूटी के बहाने होटल ले जाने का आरोप
पीड़िता के अनुसार वर्ष 2017 में उसकी मुलाकात विक्की नामक व्यक्ति से हुई थी, जो बीकानेर से आई विद्युत विभाग की टीम के साथ आया था. उस समय उसकी भी ड्यूटी लगी हुई थी. बातचीत के दौरान उसने खुद को विद्युत विभाग का कर्मचारी बताया, लेकिन बाद में पता चला कि वह वहां कार्यरत नहीं था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पीड़िता ने आरोप लगाया कि एक अन्य अवसर पर, जब उसकी ड्यूटी नहीं थी, तब एक कांस्टेबल ने उसे फोन कर बताया कि उसकी ड्यूटी लगी है. तड़के करीब 3:30 बजे वह बताए गए स्थान पर पहुंची, जहां से विक्की और एक कांस्टेबल उसे होटल ले गए. आरोप है कि वहां उसे नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया गया.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए निष्पक्ष जांच शुरू कर दी गई है. हालांकि यह भी बताया गया है कि पीड़िता सात वर्ष पुराने घटनाक्रम को लेकर अब शिकायत लेकर सामने आई है और वर्तमान में वह निलंबित भी है, ऐसे में सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news