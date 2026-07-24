/चूरू में अश्लील वीडियो बनाकर नाबालिगा को किया ब्लैकमेल, गहने और लाखों रुपए ऐंठने का आरोप

Rajasthan Crime News: चूरू जिले के रतनगढ़ क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को अश्लील फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि एक युवक ने पहले नाबालिगा की अश्लील फोटो और वीडियो बना ली और बाद में उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उससे लाखों रुपए और सोने के गहने ले लिए. पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बहला-फुसलाकर बनाए अश्लील फोटो-वीडियो, फिर शुरू किया ब्लैकमेल

रतनगढ़ पुलिस के अनुसार, 48 वर्षीय महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. शिकायत में बताया गया कि पड़िहारा निवासी 22 वर्षीय आनंद ने उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर उसके अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए. इसके बाद आरोपी इन फोटो-वीडियो के जरिए लड़की पर दबाव बनाने लगा और उसे ब्लैकमेल कर पैसे व गहने लेने लगा.

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आरोप- नाबालिगा से लिए लाखों के गहने और नकदी

महिला ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि आरोपी के दबाव में आकर उसकी बेटी ने घर में रखे सोने के आभूषण उसे दे दिए. इसके अलावा आरोपी ने कई बार पैसों की मांग की. शिकायत के मुताबिक, आरोपी अब तक करीब 3 लाख रुपए नकद और लगभग 40 लाख रुपए कीमत के सोने के आभूषण ले चुका है.

घर पहुंचकर बनाया दबाव, रुपए देने की मांग करने का आरोप

रिपोर्ट में बताया गया कि करीब एक माह पहले आरोपी पीड़िता के घर पहुंचा था. जहां उसने पूरी रात नाबालिगा के साथ शारीरिक संबंध बनाए और इसके बाद एक लाख रुपए की मांग की. आरोप है कि नाबालिगा ने दबाव में आकर उसे 50 हजार रुपए दे दिए. इसके बाद भी आरोपी लगातार और रुपए देने के लिए दबाव बनाता रहा.

मकर संक्रांति से ब्लैकमेल करने का आरोप

पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि मकर संक्रांति के समय से ही आरोपी लगातार उसकी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था. वह अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे और आभूषण ऐंठता रहा. अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी

रतनगढ़ पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच सीआई संदीप कुमार को सौंपी गई है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और आरोपों की पुष्टि के लिए आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.