/चूरू में 8 साल की मासूम से हैवानियत, 500 रुपए का लालच देकर बुलाया और फिर...

Churu News: चूरू जिले के सदर थाना इलाके में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. बच्ची दूसरी कक्षा में पढ़ती है और शुरू से अपने नाना के पास रहती है. आरोप है कि एक व्यक्ति ने उसे 500 रुपए का लालच देकर अपने पास बुलाया और उसके साथ गलत हरकत की. बच्ची के नाना की रिपोर्ट पर महिला थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

500 रुपए का लालच देकर बुलाया

महिला थाना अधिकारी कुसुम लता ने बताया कि बच्ची के नाना ने पुलिस को रिपोर्ट दी है. उन्होंने बताया कि उनकी 8 वर्षीय दोहिती उनके पास ही रहती है और दूसरी कक्षा में पढ़ती है. बच्ची अपने नाना के पैतृक घर के पीछे वाली गली में बन रहे एक निर्माणाधीन मकान की तरफ जा रही थी. इसी दौरान गली में बाइक सवार एक व्यक्ति ने उसे इशारा करके अपने पास बुलाया. आरोप है कि उसने बच्ची को 500 रुपए देने का लालच दिया और उसके साथ गलत हरकतें कीं.

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विरोध के बाद भी नहीं रुका आरोपी

रिपोर्ट के मुताबिक, बच्ची ने आरोपी का विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद उसने उसके साथ जबरदस्ती की. घटना के बाद बच्ची रोते हुए अपने नाना के पास पहुंची और उन्हें पूरी बात बताई. बच्ची की बात सुनकर नाना उसे लेकर महिला थाने पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी.

CCTV फुटेज से हुई आरोपी की पहचान

शिकायत मिलने के बाद महिला थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने आसपास की गलियों और इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. परिवार वालों ने भी CCTV फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान करने की कोशिश की. जांच में सामने आया कि आरोपी पास की ही एक गली का रहने वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति है. पुलिस ने आरोपी को नामजद कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

बच्ची का कराया मेडिकल

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पीड़िता का राजकीय अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया है. वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से अलग-अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपी को जल्द पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं.