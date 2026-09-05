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चूरू में 8 साल की मासूम से हैवानियत, 500 रुपए का लालच देकर बुलाया और फिर...

Rajasthan News: चूरू में 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोप है कि बाइक सवार व्यक्ति ने 500 रुपए का लालच देकर बच्ची को बुलाया और उसके साथ गलत हरकत की. नाना की रिपोर्ट पर पुलिस ने पॉक्सो व BNS में केस दर्ज किया है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Navratan prajapat
Published:Sep 05, 2026, 10:40 PM IST | Updated:Sep 05, 2026, 10:40 PM IST
चूरू में 8 साल की मासूम से हैवानियत, 500 रुपए का लालच देकर बुलाया और फिर...
Image Credit: चूरू में 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है.

Churu News: चूरू जिले के सदर थाना इलाके में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. बच्ची दूसरी कक्षा में पढ़ती है और शुरू से अपने नाना के पास रहती है. आरोप है कि एक व्यक्ति ने उसे 500 रुपए का लालच देकर अपने पास बुलाया और उसके साथ गलत हरकत की. बच्ची के नाना की रिपोर्ट पर महिला थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

500 रुपए का लालच देकर बुलाया
महिला थाना अधिकारी कुसुम लता ने बताया कि बच्ची के नाना ने पुलिस को रिपोर्ट दी है. उन्होंने बताया कि उनकी 8 वर्षीय दोहिती उनके पास ही रहती है और दूसरी कक्षा में पढ़ती है. बच्ची अपने नाना के पैतृक घर के पीछे वाली गली में बन रहे एक निर्माणाधीन मकान की तरफ जा रही थी. इसी दौरान गली में बाइक सवार एक व्यक्ति ने उसे इशारा करके अपने पास बुलाया. आरोप है कि उसने बच्ची को 500 रुपए देने का लालच दिया और उसके साथ गलत हरकतें कीं.

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विरोध के बाद भी नहीं रुका आरोपी
रिपोर्ट के मुताबिक, बच्ची ने आरोपी का विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद उसने उसके साथ जबरदस्ती की. घटना के बाद बच्ची रोते हुए अपने नाना के पास पहुंची और उन्हें पूरी बात बताई. बच्ची की बात सुनकर नाना उसे लेकर महिला थाने पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी.

CCTV फुटेज से हुई आरोपी की पहचान
शिकायत मिलने के बाद महिला थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने आसपास की गलियों और इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. परिवार वालों ने भी CCTV फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान करने की कोशिश की. जांच में सामने आया कि आरोपी पास की ही एक गली का रहने वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति है. पुलिस ने आरोपी को नामजद कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

बच्ची का कराया मेडिकल
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पीड़िता का राजकीय अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया है. वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से अलग-अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपी को जल्द पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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