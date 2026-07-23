/दिल्ली से किडनैप, चूरू में कैद! 1.20 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 5 हथियारबंद आरोपी गिरफ्तार

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Churu News: चूरू जिले की भालेरी थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 1 करोड़ 20 लाख रुपये की फिरौती के लिए अपहृत दिल्ली निवासी युवक राघव ओबराय को सकुशल मुक्त करा लिया. मामले में पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से एक अवैध पिस्टल, दो जिंदा कारतूस, अपहरण में प्रयुक्त दो थार गाड़ियां (फर्जी नंबर प्लेट सहित) तथा मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.
क्या बोले पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम?
जिला पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भालेरी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि दो थार गाड़ियों में कुछ संदिग्ध युवक हथियारों के साथ क्षेत्र में घूम रहे हैं. सूचना को गंभीरता से लेते हुए एएसपी रिछपाल सिंह चारण एवं डीएसपी रोहित सांखला के निर्देशन तथा भालेरी थाना प्रभारी अजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई की.
पुलिस ने सबसे पहले गुलाब सिंह (तारानगर), सुखबीर उर्फ टोनी (भिवानी, हरियाणा) तथा जयप्रकाश उर्फ जेपी (तारानगर) को एक थार गाड़ी से गिरफ्तार किया. तलाशी के दौरान उनके कब्जे से एक अवैध पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए.
18 जुलाई को दिल्ली से किया था अगवा
पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने दो अन्य साथियों अनिल कुमार एवं राजवीर के साथ मिलकर 18 जुलाई को दिल्ली से राघव ओबराय का अपहरण किया था. इसके बाद वे अपहृत युवक को लेकर 22 जुलाई को भालेरी-तारानगर क्षेत्र में पहुंचे और उसके परिजनों से 1 करोड़ 20 लाख रुपये की फिरौती की मांग की. आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट कर हथियार के बल पर उसे लगातार धमकाया और अलग-अलग स्थानों पर छिपाकर रखा.
अपहृत राघव ओबराय सकुशल मुक्त
प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फरार दोनों आरोपियों अनिल कुमार और राजवीर को भी गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने अपहृत राघव ओबराय को सकुशल मुक्त कराकर सुरक्षित उसके परिजनों तक पहुंचाया. एसपी निश्चय प्रसाद एम ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ दिल्ली में भी अपहरण का मामला दर्ज है. पुलिस ने अपहरण में प्रयुक्त दो थार गाड़ियां (फर्जी नंबर प्लेट सहित), मोबाइल फोन तथा अन्य साक्ष्य जब्त कर लिए हैं. मामले की गहन जांच जारी है और आरोपियों से पूछताछ में अन्य महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है.
भालोरी पुलिस थाना की हुई सराहना
एसपी ने भालेरी थाना पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि एक साधारण सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने न केवल पांच हथियारबंद आरोपियों को गिरफ्तार किया, बल्कि अपहृत युवक को सकुशल छुड़ाकर एक बड़ी फिरौती की वारदात को भी विफल कर दिया. उन्होंने कहा कि जिले में अवैध हथियार रखने वालों एवं संगठित अपराधियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कठोर कार्रवाई जारी रहेगी.
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