चूरू पुलिस की बड़ी सफलता! 3 करोड़ के नकली नोट के साथ अंतर्राज्यीय टटलू गैंग के 7 आरोपी गिरफ्तार

Churu News: राजस्थान के चुरू शहर में पुलिस और एजीटीएफ (एंटी गैंग्स टास्क फोर्स) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय टटलू गैंग के सात सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों पर धोखाधड़ी और नकली नोट बनाने का मामला दर्ज था. इस कार्रवाई में पुलिस ने दो लाख रुपये नगदी, 3 करोड़ रुपये के डमी नोट और दो लग्जरी वाहन जब्त किए हैं.

शिकायत मिलने के बाद पुलिस कर रही थी तलाश

पुलिस के अनुसार, मामला तब सामने आया जब एक पीड़ित ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत के आधार पर पुलिस और एजीटीएफ ने मिलकर आरोपियों की तलाश शुरू की और उन्हें पकड़ने में सफलता हासिल की.

अंतर्राज्यीय गैंग के आरोपी गिरफ्तार

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हरियाणा के राजवीर वाल्मिकी, सजयं सुनार, सजंय वाल्मिकी, अशोक वाल्मिकी, रोबिन सिह वाल्मिकी, अनिल वाल्मिकी और अनिल वाल्मिकी शामिल हैं. सभी आरोपी टटलू गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं, जो अंतर्राज्यीय स्तर पर धोखाधड़ी और नकली नोट बनाने जैसे अपराधों में शामिल थे.

पुलिस ने क्या-क्या किया बरामद

पुलिस ने बरामद किए गए सामान में डमी नोट बनाने की सामग्री और लगभग 600 गद्दियां भी शामिल हैं, जिनका उपयोग नकली नोट बनाने और उसे बाजार में चलाने में किया जाता था. दो लाख रुपये की नगदी और दो लग्जरी वाहन भी पुलिस ने जब्त कर आरोपियों के खिलाफ सबूत के रूप में अपने कब्जे में ले लिया.

पुलिस ने जांच कर दी है शुरू

पुलिस ने बताया कि गैंग का यह नेटवर्क कई राज्यों में सक्रिय था और पिछले कुछ समय से लोग इसके द्वारा धोखाधड़ी और नकली नोटों के झांसे में आ रहे थे. आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है. इस कार्रवाई को लेकर पुलिस और एजीटीएफ ने बताया कि यह उन गिरोहों के खिलाफ एक सख्त संदेश है, जो समाज में अपराध फैला रहे हैं. पुलिस अब सभी आरोपियों से पूछताछ कर उनके अन्य सहयोगियों और धोखाधड़ी के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है.

