Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

चुरू में 13 साल के मासूम की हत्या का खुलासा, पुलिस ने आरोपी मौलवी किया गिरफ्तार

Rajasthan News: चूरू में 13 वर्षीय बालक मो. अमीर की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर आरोपी मौलवी मो. हुसैन को गिरफ्तार किया है. जांच में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई. आरोपी ने बदनामी के डर से बच्चे को पतंग लूटने के बहाने ले जाकर गंदी पानी की गेनाणी में हत्या कर शव छुपाने की बात कबूली.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Navratan prajapat
Published: Jan 16, 2026, 06:41 PM IST | Updated: Jan 16, 2026, 06:41 PM IST

Trending Photos

आज कुछ मीठा हो जाए... आपने राजस्थानी बालूशाही टेस्ट किया क्या? जानें रेसिपी
8 Photos
Rajasthani Balushahi

आज कुछ मीठा हो जाए... आपने राजस्थानी बालूशाही टेस्ट किया क्या? जानें रेसिपी

JLF 2026 Day 2 Photos: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का दूसरा दिन, साहित्य और विचारों से सजा मंच, छाए अहम मुद्दे
6 Photos
jaipur news

JLF 2026 Day 2 Photos: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का दूसरा दिन, साहित्य और विचारों से सजा मंच, छाए अहम मुद्दे

चुनाव लड़ने से पहले जानें ये जरूरी बातें, क्या-क्या न होने पर आप नहीं बन पाएंगे सरपंच!
7 Photos
rajasthan panchayat chunav

चुनाव लड़ने से पहले जानें ये जरूरी बातें, क्या-क्या न होने पर आप नहीं बन पाएंगे सरपंच!

राजस्थान में सर्दी का असर जारी! अलवर-फतेहपुर में 3 डिग्री पहुंचा तापमान
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में सर्दी का असर जारी! अलवर-फतेहपुर में 3 डिग्री पहुंचा तापमान

चुरू में 13 साल के मासूम की हत्या का खुलासा, पुलिस ने आरोपी मौलवी किया गिरफ्तार

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में 13 वर्षीय बालक की हत्या के मामले में पुलिस ने आज मामले का पटाक्षेप कर दिया है. पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. डीएसपी सुनील कुमार झाझड़िया ने बताया कि 13 वर्षीय बालक मो. अमीर का शव अगुणा मोहल्ला बीहड़ में गंदे पानी की गेनाणी के अंदर मिलने की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लाश को गंदे पानी की गेनाणी से निकाला गया.

गंदे पानी की गेनाणी में मिली लाश को लेकर मृतक के पिता द्वारा गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी. शव उसके बेटे का होना शिनाख्त होने पर लाश को राजकीय डीबीएच मोर्चरी में रखवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में गुमशुदा बालक अमीर की हत्या कपड़े से गला दबाकर किया जाना पाया गया. पुलिस के लिए इसका खुलासा करना कड़ी चुनौती था.

पुलिस द्वारा दरगाह सूफी साहब रहमत अली के आसपास सादा वस्त्रों में रहकर दरगाह के अंदर रहने वाले मौलवी मो. हुसैन पर कड़ी निगरानी रखी गई एवं मौलवी के बारे में सूचना का संकलन किया गया. दरगाह के मौलवी उत्तर प्रदेश के रहने वाले 23 वर्षीय मो. हुसैन शेख पर संदेह होने व गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने पर मौलवी मो. हुसैन से पूछताछ की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पूछताछ में सामने आया कि गुमशुदा बालक ने मौलवी द्वारा उसकी बहन के साथ गंदी नजर रखने व गलत हरकतें करने की शिकायत मोहल्ले में और अपने पिता से की थी. इस कारण मौलवी को अपनी हरकतें समाज के सामने आने और बदनाम होने का डर था. इसी से नाराज होकर मौलवी ने 1 जनवरी को पतंग लूटने के बहाने गुमशुदा बालक को ले जाकर गंदे पानी की गेनाणी के पास कपड़े से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और लाश को छुपाने के लिए गंदे पानी की गेनाणी में डालना स्वीकार किया.

आरोपी मौलवी मोहम्मद हुसैन वापस आकर दरगाह में गुमशुदा बालक को उसके पिताजी के साथ ढूंढने का बहाना करता रहा. पुलिस ने आरोपी मो. हुसैन मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है और अनुसंधान किया जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Churu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news