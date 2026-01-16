चुरू में 13 साल के मासूम की हत्या का खुलासा, पुलिस ने आरोपी मौलवी किया गिरफ्तार

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में 13 वर्षीय बालक की हत्या के मामले में पुलिस ने आज मामले का पटाक्षेप कर दिया है. पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. डीएसपी सुनील कुमार झाझड़िया ने बताया कि 13 वर्षीय बालक मो. अमीर का शव अगुणा मोहल्ला बीहड़ में गंदे पानी की गेनाणी के अंदर मिलने की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लाश को गंदे पानी की गेनाणी से निकाला गया.

गंदे पानी की गेनाणी में मिली लाश को लेकर मृतक के पिता द्वारा गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी. शव उसके बेटे का होना शिनाख्त होने पर लाश को राजकीय डीबीएच मोर्चरी में रखवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में गुमशुदा बालक अमीर की हत्या कपड़े से गला दबाकर किया जाना पाया गया. पुलिस के लिए इसका खुलासा करना कड़ी चुनौती था.

पुलिस द्वारा दरगाह सूफी साहब रहमत अली के आसपास सादा वस्त्रों में रहकर दरगाह के अंदर रहने वाले मौलवी मो. हुसैन पर कड़ी निगरानी रखी गई एवं मौलवी के बारे में सूचना का संकलन किया गया. दरगाह के मौलवी उत्तर प्रदेश के रहने वाले 23 वर्षीय मो. हुसैन शेख पर संदेह होने व गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने पर मौलवी मो. हुसैन से पूछताछ की गई.

पूछताछ में सामने आया कि गुमशुदा बालक ने मौलवी द्वारा उसकी बहन के साथ गंदी नजर रखने व गलत हरकतें करने की शिकायत मोहल्ले में और अपने पिता से की थी. इस कारण मौलवी को अपनी हरकतें समाज के सामने आने और बदनाम होने का डर था. इसी से नाराज होकर मौलवी ने 1 जनवरी को पतंग लूटने के बहाने गुमशुदा बालक को ले जाकर गंदे पानी की गेनाणी के पास कपड़े से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और लाश को छुपाने के लिए गंदे पानी की गेनाणी में डालना स्वीकार किया.

आरोपी मौलवी मोहम्मद हुसैन वापस आकर दरगाह में गुमशुदा बालक को उसके पिताजी के साथ ढूंढने का बहाना करता रहा. पुलिस ने आरोपी मो. हुसैन मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है और अनुसंधान किया जा रहा है.