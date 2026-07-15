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ऑनलाइन ठगी के काले साम्राज्य पर पुलिस की बड़ी चोट, सरदारशहर में करोड़ों के नेटवर्क का भंडाफोड़

Rajasthan News: सरदारशहर पुलिस ने साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया. कार्रवाई में 38 मोबाइल, 5 लैपटॉप, 23 क्यूआर कोड, चेकबुक और करोड़ों के लेन-देन से जुड़े दस्तावेज जब्त हुए. मुख्य आरोपी विकास राजपुरोहित फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byNavratan prajapat
Published: Jul 15, 2026, 10:18 PM|Updated: Jul 15, 2026, 10:18 PM
ऑनलाइन ठगी के काले साम्राज्य पर पुलिस की बड़ी चोट, सरदारशहर में करोड़ों के नेटवर्क का भंडाफोड़
Image Credit: चूरू में पुलिस ने 6 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Churu News: चूरू जिले के सरदारशहर में पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपये के लेन-देन से जुड़े दस्तावेज, 38 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप, 23 क्यूआर कोड, चेकबुक और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं. हालांकि गिरोह का मुख्य आरोपी पुलिस की दबिश से पहले ही लग्जरी कार में फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मारी दबिश
सरदारशहर थाना प्रभारी धीरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि छोटी सवाई गांव निवासी विकास पुत्र गणेश सिंह राजपुरोहित के घर से ऑनलाइन साइबर ठगी का संगठित रैकेट चलाया जा रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी. पुलिस के पहुंचने पर वहां कई लोग ऑनलाइन माध्यम से लोगों के साथ ठगी कर रकम को अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करते मिले.

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छह आरोपी गिरफ्तार, मुख्य सरगना फरार
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने छह आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया. इनमें छोटी सवाई निवासी 51 वर्षीय गणेश सिंह राजपुरोहित, सरदारशहर निवासी 31 वर्षीय जितेश भार्गव, नागौर निवासी 26 वर्षीय देवेंद्र सिंह राजपुरोहित और 32 वर्षीय महेश कुमार राजपुरोहित के अलावा बिहार निवासी 22 वर्षीय देवव्रत और 19 वर्षीय दीपक पांडे शामिल हैं. वहीं इस पूरे गिरोह का मुख्य आरोपी विकास राजपुरोहित पुलिस को चकमा देकर अपनी लग्जरी कार में फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है.

करोड़ों के लेन-देन से जुड़े दस्तावेज और उपकरण जब्त
पुलिस ने छापेमारी के दौरान 38 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप, 23 क्यूआर कोड, कई चेकबुक, बैंक से जुड़े दस्तावेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं. शुरुआती जांच में करोड़ों रुपये के लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड भी सामने आए हैं. पुलिस अब जब्त किए गए मोबाइल, लैपटॉप और बैंक खातों की जांच कर यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह ने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया.

पूछताछ में खुल सकते हैं बड़े राज
थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं, किन बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया और ठगी की रकम कहां-कहां भेजी गई. मामले में कई और गिरफ्तारियां होने की संभावना भी जताई जा रही है.

पुलिस टीम की कार्रवाई रही अहम
इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी धीरेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में एसआई ओमप्रकाश यादव, एएसआई जयसिंह, कांस्टेबल नंदलाल डूडी, विनोद कुमार चौधरी, सुरेश कुमार और अनिल सैनी की अहम भूमिका रही. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही फरार मुख्य आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है, ताकि पूरे साइबर ठगी नेटवर्क का खुलासा किया जा सके.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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