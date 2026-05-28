/चूरू में कांग्रेस नेता के घर फायरिंग मामला गरमाया, रोहित गोदारा-वीरेंद्र चारण लिंक पर पुलिस का बड़ा एक्शन

Churu News: चूरू जिले के रतनगढ़ में पार्षद और कांग्रेस नेता राजकुमार बबेरवाल के घर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है. मामले में अब गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग के कनेक्शन की जांच भी तेजी से की जा रही है. शनिवार को गैंगस्टर रोहित गोदारा के माता-पिता और वीरेंद्र चारण के पिता को रतनगढ़ थाने बुलाया गया, जहां पुलिस ने उनसे पूछताछ की. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले में किस स्तर तक संपर्क और साजिश जुड़ी हुई थी.

इस मामले में पंजाब के रहने वाले दो शूटर पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं. पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों ने शुरुआती पूछताछ में बताया है कि उन्होंने यह फायरिंग रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के इशारे पर की थी. दोनों आरोपियों को शुक्रवार शाम अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था. शनिवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से शिनाख्ती परेड के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.

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जानकारी के मुताबिक 14 मई की तड़के रतनगढ़ में कांग्रेस नेता राजकुमार बबेरवाल के घर पर अचानक फायरिंग हुई थी. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया था. गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए थे. घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर जांच शुरू की थी. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि शूटर्स को स्थानीय स्तर पर किसने मदद पहुंचाई और उनके ठहरने या भागने में किसका सहयोग था.

चूरू एसपी निश्चय प्रसाद एम खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. शनिवार को वे रतनगढ़ पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. इसके बाद उन्होंने थाने में अधिकारियों के साथ बैठक कर अब तक की कार्रवाई की जानकारी ली. एसपी ने दोनों आरोपियों से भी पूछताछ की. पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि गैंगस्टर विदेश में बैठकर किस तरह स्थानीय युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं.

एसपी ने साफ कहा कि मामले में जो भी व्यक्ति किसी भी रूप में शामिल मिलेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि गैंगस्टर लोगों में डर पैदा करने के लिए इस तरह की वारदातें करवा रहे हैं. पुलिस लगातार गैंगस्टरों और नशे के खिलाफ अभियान चला रही है. एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कई संदिग्ध लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई भी की गई है.

पुलिस अधिकारियों ने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर किसी को धमकी या फिरौती से जुड़े कॉल आते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचना दें. फिलहाल पूरे मामले को लेकर रतनगढ़ में पुलिस अलर्ट मोड पर है. मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है. जांच एजेंसियां अब शूटर्स, गैंगस्टरों और उनके स्थानीय नेटवर्क के बीच कनेक्शन खंगालने में जुटी हुई हैं.