/चुनाव खत्म होते ही सुजानगढ़ में खूनी संग्राम! दो पक्षों में जमकर मारपीट, 5 घायल

Rajasthan Crime News: चुरू जिले के सुजानगढ़ शहर के वार्ड नंबर 31 स्थित मतदान केंद्र राजकीय अयोध्या बाई करवा स्कूल के पास शुक्रवार शाम चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई. गाड़ी बैक करने के मामूली विवाद से शुरू हुआ यह झगड़ा देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के कुल 5 लोग घायल हो गए. इनमें से एक गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है. पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद होने की बात सामने आई है.

गाड़ी बैक करने को लेकर हुआ विवाद

अस्पताल में उपचाराधीन घायल अफजल ने बताया कि वह बूथ स्थल से टेंट व कुर्सियों का सामान संभालने बाइक से स्कूल पहुंचा था. वहां काली शीशों वाली एक ब्रेजा कार खड़ी थी. आरोप है कि कार सवार युवकों ने गाड़ी बैक करते हुए उसकी बाइक को टक्कर मार दी. जब उसने कार का शीशा खटखटाकर विरोध जताया, तो कार सवारों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और फोन कर 15-20 साथियों को बुला लिया.

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कस्सी, फावड़ा और लोहे की रॉड से हमला

अफजल के अनुसार, हमलावर कस्सी, फावड़ा, लोहे की रॉड व डंडों से लैस होकर पहुंचे और उस पर हमला कर दिया. वार्ड 31 से निर्दलीय प्रत्याशी रहे शाकिर खान बेसवा ने बताया कि चुनाव के बाद से ही विपक्षी पक्ष उनसे रंजिश रखे हुए था.

बीच-बचाव करने पहुंचे परिवार पर भी हमला

भांजे अफजल पर हमले की सूचना मिलते ही जब परिवार के लोग बीच-बचाव करने पहुंचे, तो उन पर भी हमला कर दिया गया, जिससे अफजल और उसके दो मामा साबिर खान और सद्दाम खान घायल हो गए.

दूसरे पक्ष ने भी लगाया जानलेवा हमले का आरोप

वहीं, दूसरे पक्ष के घायल अहमद का आरोप है कि विपक्षी पक्ष के 20-25 लोगों ने कुल्हाड़ी व लाठी-डंडों से एकराय होकर जानलेवा हमला किया. अहमद के अनुसार, आरोपी पिछले कुछ दिनों से पार्टी विशेष के पक्ष में वोट दिलवाने का दबाव बना रहे थे और धमकियां दे रहे थे.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही हैड कांस्टेबल अनिल कुमार पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित कर घायलों को तुरंत राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल इलियास खान को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया.