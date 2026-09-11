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चुनाव खत्म होते ही सुजानगढ़ में खूनी संग्राम! दो पक्षों में जमकर मारपीट, 5 घायल

Rajasthan News: चुरू जिले के सुजानगढ़ शहर के वार्ड 31 के मतदान केंद्र के पास चुनावी रंजिश में दो पक्ष भिड़ गए. गाड़ी बैक करने से शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हुए, जबकि गंभीर घायल इलियास खान को हायर सेंटर रेफर किया गया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Navratan prajapat
Published:Sep 11, 2026, 11:06 PM IST | Updated:Sep 11, 2026, 11:06 PM IST
चुनाव खत्म होते ही सुजानगढ़ में खूनी संग्राम! दो पक्षों में जमकर मारपीट, 5 घायल
Image Credit: चुरू जिले के सुजानगढ़ शहर के वार्ड 31 के मतदान केंद्र के पास चुनावी रंजिश में दो पक्ष भिड़ गए.

Rajasthan Crime News: चुरू जिले के सुजानगढ़ शहर के वार्ड नंबर 31 स्थित मतदान केंद्र राजकीय अयोध्या बाई करवा स्कूल के पास शुक्रवार शाम चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई. गाड़ी बैक करने के मामूली विवाद से शुरू हुआ यह झगड़ा देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के कुल 5 लोग घायल हो गए. इनमें से एक गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है. पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद होने की बात सामने आई है.

गाड़ी बैक करने को लेकर हुआ विवाद
अस्पताल में उपचाराधीन घायल अफजल ने बताया कि वह बूथ स्थल से टेंट व कुर्सियों का सामान संभालने बाइक से स्कूल पहुंचा था. वहां काली शीशों वाली एक ब्रेजा कार खड़ी थी. आरोप है कि कार सवार युवकों ने गाड़ी बैक करते हुए उसकी बाइक को टक्कर मार दी. जब उसने कार का शीशा खटखटाकर विरोध जताया, तो कार सवारों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और फोन कर 15-20 साथियों को बुला लिया.

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कस्सी, फावड़ा और लोहे की रॉड से हमला
अफजल के अनुसार, हमलावर कस्सी, फावड़ा, लोहे की रॉड व डंडों से लैस होकर पहुंचे और उस पर हमला कर दिया. वार्ड 31 से निर्दलीय प्रत्याशी रहे शाकिर खान बेसवा ने बताया कि चुनाव के बाद से ही विपक्षी पक्ष उनसे रंजिश रखे हुए था.

बीच-बचाव करने पहुंचे परिवार पर भी हमला
भांजे अफजल पर हमले की सूचना मिलते ही जब परिवार के लोग बीच-बचाव करने पहुंचे, तो उन पर भी हमला कर दिया गया, जिससे अफजल और उसके दो मामा साबिर खान और सद्दाम खान घायल हो गए.

दूसरे पक्ष ने भी लगाया जानलेवा हमले का आरोप
वहीं, दूसरे पक्ष के घायल अहमद का आरोप है कि विपक्षी पक्ष के 20-25 लोगों ने कुल्हाड़ी व लाठी-डंडों से एकराय होकर जानलेवा हमला किया. अहमद के अनुसार, आरोपी पिछले कुछ दिनों से पार्टी विशेष के पक्ष में वोट दिलवाने का दबाव बना रहे थे और धमकियां दे रहे थे.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाला मोर्चा
घटना की सूचना मिलते ही हैड कांस्टेबल अनिल कुमार पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित कर घायलों को तुरंत राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल इलियास खान को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया.

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SAGAR CHAUDHARY

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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