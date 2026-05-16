/चूरू में कांग्रेस नेता के घर फायरिंग कांड! पंजाब के शूटर गिरफ्तार, गैंगस्टर कनेक्शन की जांच तेज

राज्य चुनें
Rajasthan News: चूरू के रतनगढ़ में कांग्रेस नेता राजकुमार बबेरवाल के घर फायरिंग मामले में एसपी निश्चय प्रसाद एम ने मौके का निरीक्षण किया. गिरफ्तार दोनों शूटरों को कोर्ट ने शिनाख्ती परेड के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है.
Churu Crime News: चूरू जिले के रतनगढ़ में कांग्रेस नेता राजकुमार बबेरवाल के घर पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस जांच लगातार तेज होती जा रही है. इस मामले को लेकर शनिवार को चूरू एसपी निश्चय प्रसाद एम खुद रतनगढ़ पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. उन्होंने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों से अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट भी ली.
जानकारी के अनुसार 14 मई की तड़के कांग्रेस नेता के घर पर फायरिंग की घटना हुई थी, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई थी. पुलिस ने इस मामले में पंजाब निवासी दो शूटर अनमोल सिंह और रोहित को गिरफ्तार किया है. शुक्रवार शाम दोनों को चूरू अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया था.
शनिवार को दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया. कोर्ट ने उनकी शिनाख्ती परेड करवाने के लिए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि शिनाख्ती परेड पूरी होने के बाद दोनों को पुलिस रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की जाएगी. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस वारदात के पीछे किस गैंग का हाथ है और स्थानीय स्तर पर किसने उनकी मदद की.
एसपी निश्चय प्रसाद एम ने थाने पहुंचकर दोनों आरोपियों से भी पूछताछ की. जांच में रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग के कनेक्शन की भी पड़ताल की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या इन शूटर्स का जिले में किसी स्थानीय व्यक्ति से संपर्क था या नहीं.
एसपी ने साफ कहा कि इस मामले में जो भी व्यक्ति किसी भी रूप में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि गैंगस्टर लोगों में डर फैलाने के लिए इस तरह की घटनाएं करवा रहे हैं. ये अपराधी खुद विदेशों में छिपे बैठे हैं और युवाओं को लालच देकर अपराध की दुनिया में धकेल रहे हैं.
उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर किसी को फिरौती या धमकी भरे फोन आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है. तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दें. एसपी ने बताया कि चूरू पुलिस गैंगस्टरों और नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कई संदिग्ध लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार भी किया गया है. इस दौरान एडिशनल एसपी सतपाल सिंह, डीवाईएसपी इनसार अली, सीआई गौरव खिड़िया सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Churu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!