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चूरू में कांग्रेस नेता के घर फायरिंग कांड! पंजाब के शूटर गिरफ्तार, गैंगस्टर कनेक्शन की जांच तेज

Rajasthan News: चूरू के रतनगढ़ में कांग्रेस नेता राजकुमार बबेरवाल के घर फायरिंग मामले में एसपी निश्चय प्रसाद एम ने मौके का निरीक्षण किया. गिरफ्तार दोनों शूटरों को कोर्ट ने शिनाख्ती परेड के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byNavratan prajapat
Published: May 16, 2026, 11:08 PM|Updated: May 16, 2026, 11:08 PM
चूरू में कांग्रेस नेता के घर फायरिंग कांड! पंजाब के शूटर गिरफ्तार, गैंगस्टर कनेक्शन की जांच तेज
Image Credit: Churu Crime News

Churu Crime News: चूरू जिले के रतनगढ़ में कांग्रेस नेता राजकुमार बबेरवाल के घर पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस जांच लगातार तेज होती जा रही है. इस मामले को लेकर शनिवार को चूरू एसपी निश्चय प्रसाद एम खुद रतनगढ़ पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. उन्होंने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों से अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट भी ली.

जानकारी के अनुसार 14 मई की तड़के कांग्रेस नेता के घर पर फायरिंग की घटना हुई थी, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई थी. पुलिस ने इस मामले में पंजाब निवासी दो शूटर अनमोल सिंह और रोहित को गिरफ्तार किया है. शुक्रवार शाम दोनों को चूरू अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया था.

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शनिवार को दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया. कोर्ट ने उनकी शिनाख्ती परेड करवाने के लिए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि शिनाख्ती परेड पूरी होने के बाद दोनों को पुलिस रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की जाएगी. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस वारदात के पीछे किस गैंग का हाथ है और स्थानीय स्तर पर किसने उनकी मदद की.

एसपी निश्चय प्रसाद एम ने थाने पहुंचकर दोनों आरोपियों से भी पूछताछ की. जांच में रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग के कनेक्शन की भी पड़ताल की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या इन शूटर्स का जिले में किसी स्थानीय व्यक्ति से संपर्क था या नहीं.

एसपी ने साफ कहा कि इस मामले में जो भी व्यक्ति किसी भी रूप में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि गैंगस्टर लोगों में डर फैलाने के लिए इस तरह की घटनाएं करवा रहे हैं. ये अपराधी खुद विदेशों में छिपे बैठे हैं और युवाओं को लालच देकर अपराध की दुनिया में धकेल रहे हैं.

उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर किसी को फिरौती या धमकी भरे फोन आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है. तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दें. एसपी ने बताया कि चूरू पुलिस गैंगस्टरों और नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कई संदिग्ध लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार भी किया गया है. इस दौरान एडिशनल एसपी सतपाल सिंह, डीवाईएसपी इनसार अली, सीआई गौरव खिड़िया सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.

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About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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