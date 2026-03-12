Zee Rajasthan
कबीर नगर की विवाहिता के साथ बर्बर अत्याचार, दहेज न देने पर मारपीट का आरोप

Rajasthan News: चुरू जिले के सरदारशहर कबीर नगर की विवाहिता ने दहेज की मांग व मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया. ससुराल वालों ने पिछले कई सालों से अत्याचार किए. हाल ही में वीडियो कॉल में मदद की गुहार लगाई, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByNavratan prajapat
Published:Mar 12, 2026, 07:15 PM IST | Updated:Mar 12, 2026, 07:15 PM IST

Churu News: सरदारशहर पुलिस थाने में कबीर नगर निवासी 30 वर्षीय विवाहिता के साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है. घटना को लेकर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पीड़िता अपने ससुराल से लहू लुहान अवस्था में वीडियो कॉल कर अपने पीहर पक्ष के लोगों से बचाने की गुहार लगाती हुई दिखाई दे रही है. कबीर नगर निवासी रमजान सिक्का की विवाहिता पुत्री रजिया बानो ने मामला दर्ज करवाया कि 21 नवंबर 2016 को हनुमानगढ़ जिले के अदरीश मोहम्मद पुत्र सुलेमान सिक्का के साथ मेरी शादी संपन्न हुई थी.

शादी के वक्त मेरे पिता ने मुझे हैसियत से बढ़कर दान दहेज दिया जो मैंने अपने ससुराल जाते ही ससुराल पक्ष के लोगों को सुपुर्द कर दिया. उसके बाद ससुराल में पति, सास, ससुर, ननद आदि कम दहेज की मांग को लेकर तान देने लगे. रिपोर्ट में बताया कि करीब 4 साल पहले मेरे पति ने मेरी कलाई पर चाकू से हमला कर नाड़ी काट दी लेकिन मैं किसी तरह से बच गई और उस समय मेरे ससुर ने मेरे हाथ पर जलती हुई बीड़ी लगाई.

चाकू व जली हुई बीड़ी के निशान मेरे हाथ पर अब तक मौजूद है. मैं अपने दो बच्चों का सोचकर सब कुछ सहती रही. उसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे करने की कोशिश की तो मेने मेरे पिता को फोन किया तो मेरे पिता मुझे लेकर सरदारशहर आ गए और सरदारशहर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया. उसके बाद सामाजिक लोगों के कहने पर और मैंने अपने दो बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उक्त मामले में राजीनामा कर लिया.

जिस पर ससुराल पक्ष के लोगों ने कहा कि आगे से इस प्रकार की हरकत नहीं की जाएगी उसके बाद में वापस ससुराल चली गई. 9 मार्च को मेरे पति ने मेरे साथ बुरी तरह मारपीट की जिससे मेरे गंभीर चोट आई, मैंने बचाव का प्रयास किया तो दुपट्टे से मुझे रस्सी बनाकर फांसी देने का प्रयास किया तो मैं वीडियो कॉल कर उक्त घटना मेरे घर वालों को बताई. मेरे ससुराल वालों ने कहा कि जब तक हमारी दहेज की मांग पूरी नहीं करोगे तब तक ऐसे ही अत्याचार करते रहेंगे. वहीं पीड़िता ने अब अपने पिता के साथ पुलिस थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया है पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

