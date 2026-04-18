/दुकानदार पर हमला मामले में कार्रवाई तेज, चूरू पुलिस ने तीसरे आरोपी को दबोचा

Rajasthan Crime: राजस्थान के चूरू में सादुलपुर में दिनदहाड़े बुजुर्ग दुकानदार पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. पीड़ित ने अपने दामाद पर जानलेवा हमला करवाने का आरोप लगाया था.

इस संबंध में प्रकरण की जांच कर रहे एसआई धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में फरार आरोपी प्रवीण सोनी निवासी आदर्श कॉलोनी भट्टू हरियाणा को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को बापर्दा न्यायालय में पेश कर जेल भिजवा दिया है तथा शिनाख्त परेड कार्रवाई के बाद आरोपी को पुनः न्यायालय के आदेश से गिरफ्तार कर मामले में शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने बताया प्रकरण में इससे पूर्व आरोपी प्रदीप कुमार उर्फ पीटर निवासी थुइया हरियाणा तथा संदीप कुम्हार निवासी जोगी वाला भादरा हनुमानगढ़ को गिरफ्तार किया जा चुका है. गौरतलब है कि 24 नवंबर 2025 को लम्बोर खेड़ी गांव निवासी जयवीर सिंह (57) ने पर्चा बयान देकर मामला दर्ज करवाकर बताया कि 23 नवंबर 2025 को शाम करीब 6 बजे वह अपनी प्रचून की दुकान के बाहर बरामदे में बैठा हुक्का पी रहा था.

इसी दौरान बैरासर की ओर से एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी आकर उसकी दुकान के सामने रुकी. गाड़ी से उतरे एक युवक ने आते ही उसके ऊपर लोहे के जीआई पाइप से हमला कर दिया. इसके बाद तीन अन्य युवक भी गाड़ी से उतर आए और सभी ने मिलकर उस पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए.

शोर मचाने पर उसका पुत्र और जलेसिंह मौके पर पहुंचे. लोगों के इकट्ठा होते देख आरोपी स्कॉर्पियो में बैठकर राजगढ़ की ओर फरार हो गए. घटना के बाद जयवीर सिंह को अस्पताल में भर्ती करवाया. पीड़ित ने अपने दामाद नेकराम निवासी मालड़ी, तहसील भादरा पर हमला करवाने का आरोप लगाया है.

जयवीर सिंह का कहना है कि उसकी बेटी और दामाद के बीच भरण-पोषण को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है. इसी रंजिश के चलते दामाद ने चार युवकों को भेजकर उस पर जानलेवा हमला करवाया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.

