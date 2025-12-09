चूरू में 15 वर्षीय छात्रा का मिला शव, पोस्टमार्टम में 5 महीने की प्रेग्नेंसी का खुलासा

Rajasthan Crime: राजस्थान में चूरू जिले के बिदासर में 10वीं कक्षा की 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा का शव मिलने के मामले में आज नया मोड़ आ गया है. नाबालिग मृतका 5 माह की प्रसूता थी. इसकी जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी.

सोमवार शाम 5 बजे पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें लड़की के 5 महीने की प्रेग्नेंट होने की पुष्टि हुई. बीदासर सरकारी अस्पताल के सामने धरने पर बैठे लोगों ने हत्या के आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ग्रामीणों का कहना है कि यदि हत्या में एक से अधिक आरोपी है, तो मुख्य आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए. सर्द रात के बावजूद ग्रामीण आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे. धरने पर बैठे ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए सुजानगढ़ एएसपी दिनेश कुमार बीदासर पहुंचे.

एएसपी ने धरने पर बैठे ग्रामीणों से समझाइश पर ग्रामीण हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े रहे. धरनास्थल पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात की गई है. आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी के आगे चल रहा धरना ग्रामीणों ने प्रशासन से सफल वार्ता के बाद समाप्त कर दिया.

धरने में ग्रामीणों के बीच पहुंचकर एडीशनल एसपी दिनेश कुमार, एसडीएम अमीलाल यादव, डीएसपी दरजारम, बीदासर थानाधिकारी दिलीप सिंह सहित अधिकारियों ने 5 दिनों में हत्या का खुलासा करने का लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया. वहीं देर शाम तक सैंकड़ों ग्रामीण धरनास्थल पर ही डटे रहे. धरने को लेकर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात रहा.