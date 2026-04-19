/सुजानगढ़ में सिरफिरे युवक का तांडव, कई गाड़ियों के शीशे तोड़े, CCTV में कैद हुई वारदात

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ में रविवार सुबह एक सिरफिरे युवक ने शहर में जमकर उत्पात मचाया. स्टेशन रोड इलाके में खड़ी कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए. वहीं कुछ दुकानों के ताले भी तोड़ने की कोशिश की गई.

घटना स्टेशन रोड स्थित राठी हॉस्पिटल के सामने, एसजी मार्ट के पास और पीछे की गली में सामने आई. यहां खड़ी करीब 6 से 7 गाड़ियों को युवक ने निशाना बनाते हुए उनके शीशे तोड़ दिए, जिससे वाहन मालिकों में आक्रोश फैल गया.

स्थानीय लोगों के अनुसार युवक के हाथ में गाड़ियों के नट खोलने वाला एक इंस्ट्रूमेंट था, जिससे वह वारदात को अंजाम दे रहा था. यह पूरी घटना सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच हुई. वारदात आसपास लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है. फुटेज में आरोपी युवक साफ तौर पर तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहा है.

सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई. फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसकी तलाश में जुटी हुई है. वहीं सुबह-सुबह हुई इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं पुलिस जल्द ही आरोपी को पकड़ने का दावा कर रही है.

