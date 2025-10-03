होटल में बुलाकर युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला, CCTV में वारदात कैद

Rajasthan Crime: चूरू जिले के सरदारशहर में रतनगढ़ रोड स्थित इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर के सामने एक होटल पर दो जनों द्वारा एक युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.
Rajasthan Crime: राजस्थान में चूरू जिले के सरदारशहर में रतनगढ़ रोड स्थित इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर के सामने एक होटल पर दो जनों द्वारा एक युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. सरदारशहर पुलिस थाने में वार्ड 19 निवासी नारायण भाट ने गजेंद्र भाट और लोकेश भाट के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज करवाया है.
जानकारी के अनुसार वार्ड 19 निवासी नारायण भाट ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है कि गुरुवार को मेरे पिता धनपत भाट के पास लोकेश के पिता राजकुमार का फोन आया कि आप अपने बेटे को लेकर हमारे होटल पर आओ कुछ बातचीत करनी है, उसके बाद नारायण भाट और उसके पिता धनपत भाट होटल पर पहुंचे, तो वहां पर पहले से गजेंद्र भाट और लोकेश भाट कुल्हाड़ी और चौसंगी लिए हुए पहले से हमले की तैयारी के साथ खड़े हुए थे.
रिपोर्ट में बताया कि हम जैसे ही होटल में घुसे तो मुझे जान से मारने के लिए गजेंद्र ने कुल्हाड़ी से और लोकेश ने चोसांगी से नारायण भाट पर जानलेवा हमला कर दिया और गंदी गालियां देते हुए मारपीट करने लगे. नारायण के पिता धनपत भाट ने बचाने का प्रयास किया, तो उनके साथ भी मारपीट की, तभी राजकुमार भाट भी वहां आ गया और उसने कहा कि देखते क्या हो, हरामजादों को जान से खत्म कर दो और सभी ने हम पर मारपीट शुरू कर दी.
हमने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर आ गए और हमें छुड़वाया. उक्त घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इन लोगों ने पूर्व में हुई वारदात को लेकर बदला लेने के लिए हमारे साथ यह वारदात की है. वहीं पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं जानकारी के अनुसार पुलिस ने दो जनों को हिरासत में ले लिया है.
