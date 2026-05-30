/विदेश भेजने के नाम पर 2 करोड़ की ठगी! चूरू के 60 से ज्यादा लोग बने धोखाधड़ी का शिकार

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Rajasthan Fraud: चूरू जिले में विदेश भेजने के नाम पर शेखावाटी अंचल के करीब पांच दर्जन से अधिक लोग धोखाधड़ी के शिकार हो गए. अब ये लोग अपने रुपए वापिस दिलाने के लिए नेताओं एवं पुलिस थाना के चक्कर लगा रहे हैं.
Rajasthan Fraud: राजस्थान के चूरू जिले में विदेश भेजने के नाम पर शेखावाटी अंचल के करीब पांच दर्जन से अधिक लोग धोखाधड़ी के शिकार हो गए. एजेंट ने इन लोगों से करीब दो करोड़ रुपए ले लिए. अब ये लोग अपने रुपए वापिस दिलाने के लिए नेताओं एवं पुलिस थाना के चक्कर लगा रहे हैं.
रतनगढ़ निवासी विनोद कुमार, रघुनाथपुरा निवासी गौरीशंकर ऐचरा एवं सरदारशहर निवासी मोहम्मद सलीम सहित कई लोगों ने बताया कि शहर के उम्मेद खान एवं राकेश कुमार ने इनसे विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए लिए. विदेश भेजते समय एजेंट द्वारा जो काम इन्हें बताया गया था न तो वह काम मिला और न वेतन मिला.
टूरिस्ट वीजा देकर इन लोगों को विदेश भेज दिया गया, जिसके बदले लाखों रुपए भी ले लिए. एजेंट को कुछ राशि ऑनलाइन, तो कुछ राशि नकद के रूप में दी गई है. विदेश में फंसने के बाद इन लोगों ने परिजनों से टिकट के रूपए मंगवाकर पुनः स्वदेश लौटे तथा एजेंट पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दिए गए रुपए मांगे, जिसपर एजेंट द्वारा कुछ लोगों को चेक दिए गए हैं.
वहीं कुछ लोगों को शीघ्र ही रुपए लौटाने का आश्वासन दिया गया है. अब ये लोग न तो घर पर मिलते हैं और न ही ऑफिस में मिलते हैं. परेशान होकर धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों ने पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि से भी गुहार लगाई है तथा पुलिस में भी लिखित शिकायत दी है.
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