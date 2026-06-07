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चूरू में हनीट्रैप गैंग का भंडाफोड़: पहले बनाया शारीरिक संबंध, फिर ब्लैकमेल कर ऐंठे लाखों रुपये, महिला गिरफ्तार

Churu Honeytrap: चूरू के बीदासर पुलिस ने हनीट्रैप के एक मामले में मुख्य आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके एक अन्य सहयोगी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

Edited byAman SinghReported byNavratan prajapat
Published: Jun 07, 2026, 10:41 PM|Updated: Jun 07, 2026, 10:41 PM
चूरू में हनीट्रैप गैंग का भंडाफोड़: पहले बनाया शारीरिक संबंध, फिर ब्लैकमेल कर ऐंठे लाखों रुपये, महिला गिरफ्तार
Image Credit: Churu Honeytrap

Churu Honeytrap: राजस्थान के चूरू जिले में सुजानगढ़ के बीदासर पुलिस ने हनीट्रैप के एक मामले का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने मामले की मुख्य आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके एक अन्य सहयोगी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

बीदासर थाना प्रभारी दिलीप सिंह ने बताया कि पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक महिला ने उसे अपने जाल में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद वह उसे लगातार ब्लैकमेल करने लगी और मामले को रफा-दफा करने के बदले 3 लाख रुपये की मांग की.

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पीड़ित की रिपोर्ट पर बीदासर पुलिस थाने में 25 मई 2026 को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए बीदासर थानाधिकारी दिलीप सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया.

टीम ने तकनीकी साक्ष्य और सूचना संकलन के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी महिला जया धोबी (उम्र 31 वर्ष) पत्नी नवीन, निवासी बीकानेर (हाल निवासी कच्चा बस स्टैंड के पास, सरदारशहर) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.

यह भी पढ़ें- मैं बदनाम हो गया... 25 सितंबर विवाद पर छलका गहलोत का दर्द, सोनिया गांधी और सचिन पायलट पर खुलकर बोले

पुलिस ने इस घिनौने खेल में महिला का साथ देने वाले उसके एक अन्य सहयोगी सत्यनारायण (उम्र 50 वर्ष) पुत्र पेमाराम प्रजापत, निवासी बीदासर को भी हिरासत में लिया है, जिससे गहनता से पूछताछ की जा रही है.

जांच में सामने आया है कि यह गिरोह पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुका है. इससे पहले वर्ष 2025 में भी इस महिला जया और सत्यनारायण के खिलाफ बीदासर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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