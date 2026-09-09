/गले में फंसी थी खिलौने की बैटरी, 4 दिन बाद बिगड़ी हालत-डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर बचाई 3 साल की बच्ची की जान

Churu News: खिलौने से खेलते-खेलते 3 वर्षीय बच्ची ने बैटरी निगल ली. चार दिन तक बच्ची सामान्य रही, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे राजकीय उप जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. यहां इमरजेंसी वार्ड प्रभारी हंसराज सारण ने बिना समय गंवाए मामले की गंभीरता को समझा और ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. लोकेंद्र सिंह राठौड़ से संपर्क किया. दोनों की तत्परता से बच्ची का तत्काल उपचार शुरू हुआ और ऑपरेशन कर गले में फंसी बैटरी निकालकर उसकी जान बचाई गई.

खेलते-खेलते निगल ली बैटरी

गांव ढाणी दूदगिरी निवासी 3 वर्षीय कोमल पुत्री दिनेश लुहार 4 दिन पहले खिलौने से खेल रही थी. इसी दौरान खिलौने में लगी बैटरी उसने मुंह में ले ली और वह गले के अंदर चली गई. गले में दर्द होने पर परिजनों ने बैटरी निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली. स्थानीय स्तर पर चेकअप के बाद बच्ची कुछ समय के लिए सामान्य हो गई.

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अचानक बिगड़ी बच्ची की तबीयत

4 दिन बाद अचानक बच्ची की तबीयत बिगड़ गई और परिजन उसे लेकर राजकीय उप जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचे. इमरजेंसी वार्ड प्रभारी हंसराज सारण ने बच्ची की गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और डॉ. लोकेंद्र सिंह राठौड़ को बुलाकर बच्ची की जांच करवाई.

एक्स-रे में गले में फंसी दिखी बैटरी

एक्स-रे में गले के अंदर धातु जैसी वस्तु फंसी दिखाई दी. परिजनों से पूछताछ में बैटरी निगलने की जानकारी सामने आई. इसके बाद अस्पताल प्रभारी डॉ. चंद्रभान जांगिड़ की सहमति से बच्ची को तत्काल ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया.

डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर निकाली बैटरी

ईएनटी रोग विशेषज्ञ डॉ. लोकेंद्र सिंह राठौड़ ने डॉ. संदीप बिजारणिया, इमरजेंसी वार्ड प्रभारी हंसराज सारण, नर्सिंग स्टाफ रेणु पूनिया और वार्ड बॉय नदीम के सहयोग से तत्काल ऑपरेशन किया. डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक बच्ची के गले में फंसी बैटरी को बाहर निकाल दिया.

हालत बेहद नाजुक थी

डॉ. लोकेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि अस्पताल पहुंचने के समय बच्ची की हालत बेहद नाजुक थी. बैटरी गले में फंसी रहने के कारण अंदर गहरा घाव हो चुका था. अगर बैटरी को समय रहते नहीं निकाला जाता तो स्थिति जानलेवा हो सकती थी. समय पर ऑपरेशन कर बैटरी निकाल दी गई और अब बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है.

परिजनों ने मेडिकल टीम का जताया आभार

बच्ची के नाना भगवान राम ने बताया कि करीब चार दिन पहले बच्ची ने खेलते-खेलते बैटरी निगल ली थी. उस समय बच्ची सामान्य हो गई थी, लेकिन सोमवार को अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल लाया गया. उन्होंने कहा कि इमरजेंसी वार्ड प्रभारी हंसराज सारण और डॉ. लोकेंद्र सिंह राठौड़ की तत्परता के कारण बच्ची को समय पर उपचार मिला और उसकी जान बच सकी. परिजनों ने दोनों चिकित्सकों और पूरी मेडिकल टीम का आभार जताया.

अभिभावकों से सावधानी बरतने की अपील

डॉ. लोकेंद्र सिंह राठौड़ ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को ऐसी छोटी वस्तुओं या खिलौनों से दूर रखें, जिन्हें वे मुंह में डालकर निगल सकते हैं. विशेष रूप से बैटरी जैसी वस्तु शरीर के अंदर पहुंचने पर गंभीर और जानलेवा स्थिति पैदा कर सकती है.