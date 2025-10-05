Zee Rajasthan
चूरू में मासूम की मौत, फिर से सरकारी अस्पताल की खांसी की दवा बनी जानलेवा!

Rajasthan News: चूरू में खांसी की सरकारी दवा से 6 साल के मासूम अनस की मौत, परिजन न्याय की मांग में, जयपुर जेके लॉन अस्पताल में पीएम कराया गया. परिवार गरीब और बच्चे का परिवार तीन भाई-बहनों में सबसे छोटा था.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Navratan prajapat
Published: Oct 05, 2025, 03:30 PM IST | Updated: Oct 05, 2025, 03:30 PM IST

चूरू में मासूम की मौत, फिर से सरकारी अस्पताल की खांसी की दवा बनी जानलेवा!

Churu News: राजस्थान के भरतपुर, सीकर से शुरू हुआ खांसी की दवा से बच्चों की मौत का सिलसिला चूरू तक आ पहुंचा, जहां चूरू के वार्ड 39 के एक 6 साल के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजन बच्चे के मौत की वजह सरकारी अस्पताल लाई दवा को मान अब न्याय की मांग कर रहे हैं.

क्या बोलीं मासूम की दादी?
अकाल मौत का ग्रास बनने वाले अनस की 65 वर्षीय दादी बानो बताती हैं कि अनस उनका लाडला और सबसे छोटा पोता था. इसके बाद उन्होंने बोला कि मामूली सर्दी, जुकाम की शिकायत के बाद अनस को वह दो अक्टूबर को चूरू के राजकीय भरतीया अस्पताल लेकर आए. जहां सरकारी अस्पताल में उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से ही यह खांसी की दवा मिली थी.

क्या बोले परिजन?
परिजन बताते हैं दवा देने के बाद तीन अक्टूबर को अनस की तबियत इतनी ज्यादा बिगड़ी कि उसे वह अचेत अवस्था में सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां चिकित्सकों ने अनस की गम्भीर स्थिति को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया और परिजन अनस को जयपुर के जेके लोन अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां चार अक्टूबर को अनस की उपचार की दौरान मौत हो गई.

तीन भाई बहन में सबसे छोटा था अनस
वार्ड के ही भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष अख्तर खान ने बताया कि अनस का परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर परिवार है. अनस तीन भाई-बहन में सबसे छोटा था और उसके पिता रेहड़ी चला अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे थे. लेकिन मासूम बेटे की आकस्मिक मौत ने परिवार को ताउम्र का दर्द दे दिया. अख्तर खान बताते हैं संदिग्ध मौत के चलते अनस का जयपुर जेके लॉन अस्पताल में पीएम करवाया गया है. साथ ही अख्तर खान ने सवाल उठाते हुए कहा जब 15 बरस पहले कंपनी को ओर दवा को ब्लैक लिस्टेड कर दिया, तो अब इस दवा को सरकारी अस्पतालों में फिर से क्यों लिखा और दिया जा रहा था.

