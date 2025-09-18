रामदेवरा जाते वक्त मौत बनी मंजिल! कार-ट्रक भिड़ंत में पुलिसकर्मी और महिलाएं घायल, चालक की मृत्यु

Churu Accident News: राजस्थान के चुरू के सरदारशहर के मेगा हाईवे पर गांव हरियासर घड़सोतान के पास कार व ट्रक की आमने-सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई. जिसमें कार सवार रामदेवरा पुलिस थाने के दो पुलिसकर्मी, 2 महिला व दो अन्य व्यक्ति घायल हो गए. हादसे में कार चालक की मौत हो गई. वहीं टक्कर के बाद कार के पलटने से सड़क पर पैदल चल रही एक महिला भी कार की चपेट में आने से गंभीर घायल हो गई.

सूचना पर पहुंची एंबुलेंस

सूचना पर मौके पर पहुंची 108 एंबुलेंस के पायलेट पंकज सिहाग व ईएमटी संजय खींचड़ सहित पुलिस के जवानों ने तुरंत घायलों को 108 एंबुलेंस के सहयोग से राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां पर डॉक्टरों व नर्सिंग टीम ने घायलों का प्राथमिक उपचार शुरू किया. एक महिला हरियासर घड़सोतान निवासी सुशीला पत्नी कृपाल सिंह उम्र 50 साल को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया.

थानाधिकारी ने क्या बोला?

सूचना पर अस्पताल पहुंचे थाना अधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने सड़क हादसे की जानकारी लेकर बताया कि हनुमानगढ़ से रामदेवरा पुलिस थाने के एएसआई गुमानाराम, कांस्टेबल महीराम एमपीआर के मामले में एक नाबालिग लड़की सहित महेश उर्फ रमेश पुत्र जगदीश प्रसाद नायक, सुनील कुमार पुत्र बीरु राम उम्र 50 साल, कसीस पत्नी सुनिल कुमार निवासी करणपुर गंगानगर को लेकर रामदेवरा जा रही थी. गांव हरियासर घड़सोतान के पास कार की जबरदस्त टक्कर एक ट्रक से हो गई. टक्कर के बाद कार पलटने से गांव हरियासर की एक महिला भी सड़क पर पैदल चल रही थी वह भी कार की चपेट में आने से गंभीर घायल हो गई. फिलहाल रामदेवरा पुलिस थाने के दो पुलिस कर्मियों सहित अन्य घायलों का राजकीय उप जिला अस्पताल में उपचार जारी है. मौके पर पहुंची पुलिस ने कार व ट्रक को सड़क से साइड में करवाकर रास्ते का आवागमन शुरू करवाया. मृतक के शव को राजकीय उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.

