Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

रामदेवरा जाते वक्त मौत बनी मंजिल! कार-ट्रक भिड़ंत में पुलिसकर्मी और महिलाएं घायल, चालक की मृत्यु

Rajasthan News: सरदारशहर मेगा हाईवे पर हरियासर घड़सोतान के पास कार-ट्रक की भिड़ंत में कार चालक की मौत हो गई, जबकि 2 पुलिसकर्मी, 2 महिलाएं व अन्य घायल हुए. पलटी कार की चपेट में एक पैदल महिला भी गंभीर घायल हुई. सभी को अस्पताल पहुंचाया गया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Navratan prajapat
Published: Sep 18, 2025, 08:47 PM IST | Updated: Sep 18, 2025, 08:47 PM IST

Trending Photos

राजस्थान का वो गांव जहां रात में सड़कों पर टहलते हैं भूत! नाम से लगाते हैं लोगों को आवाज
6 Photos
chandani village

राजस्थान का वो गांव जहां रात में सड़कों पर टहलते हैं भूत! नाम से लगाते हैं लोगों को आवाज

राजस्थानी बाजरा रोटी आपने टेस्ट किया क्या? एक बार खाए तो बार-बार करेगा खाने का मन!
7 Photos
Rajasthani Bajra Roti

राजस्थानी बाजरा रोटी आपने टेस्ट किया क्या? एक बार खाए तो बार-बार करेगा खाने का मन!

राजस्थान की वो चमत्कारी बाइक, जो बिना पेट्रोल के थी दौड़ती!
6 Photos
jodhpur News

राजस्थान की वो चमत्कारी बाइक, जो बिना पेट्रोल के थी दौड़ती!

राजस्थान में इस दिन विदा होगा मानसून! आज इन जिलों में येलो अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में इस दिन विदा होगा मानसून! आज इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

रामदेवरा जाते वक्त मौत बनी मंजिल! कार-ट्रक भिड़ंत में पुलिसकर्मी और महिलाएं घायल, चालक की मृत्यु

Churu Accident News: राजस्थान के चुरू के सरदारशहर के मेगा हाईवे पर गांव हरियासर घड़सोतान के पास कार व ट्रक की आमने-सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई. जिसमें कार सवार रामदेवरा पुलिस थाने के दो पुलिसकर्मी, 2 महिला व दो अन्य व्यक्ति घायल हो गए. हादसे में कार चालक की मौत हो गई. वहीं टक्कर के बाद कार के पलटने से सड़क पर पैदल चल रही एक महिला भी कार की चपेट में आने से गंभीर घायल हो गई.

सूचना पर पहुंची एंबुलेंस
सूचना पर मौके पर पहुंची 108 एंबुलेंस के पायलेट पंकज सिहाग व ईएमटी संजय खींचड़ सहित पुलिस के जवानों ने तुरंत घायलों को 108 एंबुलेंस के सहयोग से राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां पर डॉक्टरों व नर्सिंग टीम ने घायलों का प्राथमिक उपचार शुरू किया. एक महिला हरियासर घड़सोतान निवासी सुशीला पत्नी कृपाल सिंह उम्र 50 साल को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया.

थानाधिकारी ने क्या बोला?
सूचना पर अस्पताल पहुंचे थाना अधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने सड़क हादसे की जानकारी लेकर बताया कि हनुमानगढ़ से रामदेवरा पुलिस थाने के एएसआई गुमानाराम, कांस्टेबल महीराम एमपीआर के मामले में एक नाबालिग लड़की सहित महेश उर्फ रमेश पुत्र जगदीश प्रसाद नायक, सुनील कुमार पुत्र बीरु राम उम्र 50 साल, कसीस पत्नी सुनिल कुमार निवासी करणपुर गंगानगर को लेकर रामदेवरा जा रही थी. गांव हरियासर घड़सोतान के पास कार की जबरदस्त टक्कर एक ट्रक से हो गई. टक्कर के बाद कार पलटने से गांव हरियासर की एक महिला भी सड़क पर पैदल चल रही थी वह भी कार की चपेट में आने से गंभीर घायल हो गई. फिलहाल रामदेवरा पुलिस थाने के दो पुलिस कर्मियों सहित अन्य घायलों का राजकीय उप जिला अस्पताल में उपचार जारी है. मौके पर पहुंची पुलिस ने कार व ट्रक को सड़क से साइड में करवाकर रास्ते का आवागमन शुरू करवाया. मृतक के शव को राजकीय उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Churu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news