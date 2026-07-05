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एक पल में उजड़ गया परिवार! बहू को बचाने नहर में कूदा जेठ, दोनों की दर्दनाक मौत

Rajasthan News: चूरू के तारानगर क्षेत्र के खरतवास गांव में खेत में सिंचाई के दौरान बहू का पैर फिसलने से वह नहर में गिर गई. उसे बचाने के लिए जेठ भी नहर में कूद गया, लेकिन तेज बहाव में दोनों की डूबने से मौत हो गई. पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कर जांच शुरू कर दी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byNavratan prajapat
Published: Jul 05, 2026, 10:26 PM|Updated: Jul 05, 2026, 10:26 PM
एक पल में उजड़ गया परिवार! बहू को बचाने नहर में कूदा जेठ, दोनों की दर्दनाक मौत
Image Credit: चूरू में जेठ और बहू की डूब कर हुई मौतSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Churu News: चूरू जिले के तारानगर थाना क्षेत्र के खरतवास गांव में रविवार को एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया. खेत में सिंचाई के दौरान नहर में पैर फिसलने से बहू पानी में गिर गई. उसे बचाने के लिए जेठ बिना देर किए नहर में कूद पड़ा, लेकिन तेज बहाव के कारण दोनों पानी में बह गए. काफी तलाश के बाद दोनों के शव बाहर निकाले गए. घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

खेत में पानी लगाते समय हुआ हादसा
पुलिस के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ, जब गांव के प्रेमसिंह के खेत में राजूराम (38) और उनकी बहू ढापा देवी (36) सिंचाई का काम कर रहे थे. खेत में पानी लगाते समय अचानक ढापा देवी का संतुलन बिगड़ गया और उनका पैर फिसलने से वह नहर में जा गिरी. नहर में पानी का बहाव काफी तेज था, जिससे वह खुद को संभाल नहीं सकी.

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बहू को बचाने के लिए जेठ ने लगा दी जान की बाजी
बहू को पानी में गिरता देखकर राजूराम तुरंत उसे बचाने के लिए नहर में कूद गए. उन्होंने उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के सामने दोनों बेबस हो गए. कुछ ही पलों में दोनों पानी में बह गए. आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.

ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर निकाले शव
घटना की सूचना मिलते ही तारानगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद दोनों के शव नहर से बाहर निकाले गए. इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया. हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंच गए.

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे जाएंगे शव
थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई ने बताया कि जयवीर पुत्र महेंद्र धानक की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया जाएगा. घटना के समय महिला के पीहर पक्ष के लोग भी अस्पताल पहुंचे. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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