/एक पल में उजड़ गया परिवार! बहू को बचाने नहर में कूदा जेठ, दोनों की दर्दनाक मौत

Churu News: चूरू जिले के तारानगर थाना क्षेत्र के खरतवास गांव में रविवार को एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया. खेत में सिंचाई के दौरान नहर में पैर फिसलने से बहू पानी में गिर गई. उसे बचाने के लिए जेठ बिना देर किए नहर में कूद पड़ा, लेकिन तेज बहाव के कारण दोनों पानी में बह गए. काफी तलाश के बाद दोनों के शव बाहर निकाले गए. घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

खेत में पानी लगाते समय हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ, जब गांव के प्रेमसिंह के खेत में राजूराम (38) और उनकी बहू ढापा देवी (36) सिंचाई का काम कर रहे थे. खेत में पानी लगाते समय अचानक ढापा देवी का संतुलन बिगड़ गया और उनका पैर फिसलने से वह नहर में जा गिरी. नहर में पानी का बहाव काफी तेज था, जिससे वह खुद को संभाल नहीं सकी.

Add Zee News as a Preferred Source

बहू को बचाने के लिए जेठ ने लगा दी जान की बाजी

बहू को पानी में गिरता देखकर राजूराम तुरंत उसे बचाने के लिए नहर में कूद गए. उन्होंने उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के सामने दोनों बेबस हो गए. कुछ ही पलों में दोनों पानी में बह गए. आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.

ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर निकाले शव

घटना की सूचना मिलते ही तारानगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद दोनों के शव नहर से बाहर निकाले गए. इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया. हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंच गए.

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे जाएंगे शव

थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई ने बताया कि जयवीर पुत्र महेंद्र धानक की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया जाएगा. घटना के समय महिला के पीहर पक्ष के लोग भी अस्पताल पहुंचे. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.