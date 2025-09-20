Zee Rajasthan
राजस्थान भर्ती परीक्षा 2025: रोडवेज की कमी से अभ्यर्थी परेशान, बसों में भारी भीड़

Rajasthan News: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से करवाई जा रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा भर्ती अभ्यर्थियों के लिए किसी परेशानी से काम नहीं है. अभ्यर्थियों को इस परीक्षा से पहले रोडवेज बसों में परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Navratan prajapat
Published: Sep 20, 2025, 03:37 PM IST | Updated: Sep 20, 2025, 03:37 PM IST

राजस्थान भर्ती परीक्षा 2025: रोडवेज की कमी से अभ्यर्थी परेशान, बसों में भारी भीड़

Rajasthan News: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से करवाई जा रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा भर्ती अभ्यर्थियों के लिए किसी परेशानी से काम नहीं है. अभ्यर्थियों को इस परीक्षा से पहले रोडवेज बसों में परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है और रोडवेज बसों में भेड़ बकरियों की तरह भरकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना पड़ रहा है.

अभ्यर्थी घंटे तक रोडवेज बस स्टैंड पर खड़े रहते हैं और बार-बार प्रशासनिक अधिकारियों से बस की व्यवस्था करने की गुहार लगाते हैं. कई घंटे के इंतजार के बाद जब रोडवेज बस आती है, तो उसमें अभ्यर्थियों को भेड़ बकरियों की तरह भर दिया जाता है. भीड़ इतनी है कि अभ्यर्थी बस के दरवाजे पर लटके हुए सफर करते हुए नजर आ रहे हैं.

अभ्यर्थी परेशान होकर रोडवेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन भी कर रहे हैं. अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार के पास पर्याप्त रोडवेज बसों की संख्या नहीं होने के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि रोडवेज प्रशासन की ओर से अतिरिक्त बसें लगाने का दावा किया जा रहा है.

रोडवेज बस के ड्राइवर रमेश पूनिया ने बताया कि हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक ले जाने और उनको वापस लाने के लिए कड़ी मेहनत की जा रही है. हम खाना खाते हैं और तुरंत बस लेकर परीक्षा केंद्र के लिए रवाना हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि बसों में भारी भीड़ हो रही है, लेकिन हमारी ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहे है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंChuru Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

