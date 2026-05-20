Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Churu
  • /Churu: ABVP के पूर्व नगर मंत्री नरेंद्र प्रजापत हत्याकांड में बड़ा फैसला, कोर्ट ने 2 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Churu: ABVP के पूर्व नगर मंत्री नरेंद्र प्रजापत हत्याकांड में बड़ा फैसला, कोर्ट ने 2 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Rajasthan News: चूरू कोर्ट ने ABVP के पूर्व नगर मंत्री नरेंद्र प्रजापत हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दो दोषियों (अमित और हितेश) को आजीवन कारावास और 55-55 हजार जुर्माने की सजा दी है. साल 2024 में थार सवार बदमाशों ने नरेंद्र की हत्या की थी.

Edited byArti PatelReported byNavratan prajapat
Published: May 20, 2026, 04:23 PM|Updated: May 20, 2026, 04:23 PM
Churu: ABVP के पूर्व नगर मंत्री नरेंद्र प्रजापत हत्याकांड में बड़ा फैसला, कोर्ट ने 2 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Image Credit: ABVP leader murder Churu

Narendra Prajapat Murder Case: चूरू के जिला एवं सेशन न्यायालय नें साल 2024 के एबीवीपी के पूर्व नगर मंत्री नरेंद्र प्रजापत हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों क़ो आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है, परिवादी के अधिवक्ता एडवोकेट सुरेंद्र सिंह शेखावत नें जानकारी देतें हुए बताया की 2 नवंबर 2024 क़ो मृतक नरेंद्र प्रजापत के चाचा नें चूरू के सदर थाना में नरेंद्र की हत्या का मामला दर्ज करवाया था, उसी प्रकरण में न्यायालय नें 21 ग्वाहों और 46 प्रदर्शित दस्तावेजों के आधार मानते हुए बूंटिया निवासी अमित उर्फ़ मितला और हितेश क़ो आजीवन कारावास की सजा और 55-55 हज़ार के आर्थिक दंड से दंडित किया है.

पार्टी कर लौट रहा था घर
मृतक के चाचा वार्ड 46 निवासी प्रेमचंद प्रजापत ने 2 नवंबर 2024 क़ो चूरू के सदर थाने में रिपोर्ट दी थी कि बीती रात वह और उसका 28 वर्षीय भतीजा नरेन्द्र प्रजापत, सत्येन्द्र उर्फ पीपी, चन्द्रभान शर्मा, विकास जांगिड़, अर्जुन सिंह और अमजद, अर्जुन सिंह की दुकान पर पार्टी कर रहे थे. इसी दौरान भतीजे नरेन्द्र ने बताया कि बूंटिया निवासी अमित उर्फ मितला और बास ढाकान निवासी शुभम ढाका पिछले सात आठ दिन पहले गाड़ी किराये को लेकर मारपीट की थी, अब भी उसको जान से मारने की धमकिया दे रहे हैं, पार्टी खत्म होने के बाद बिती रात करीब साढ़े 11 ओर 12 बजे हम चूरू की तरफ रवाना हो गए, नरेन्द्र और अमजद एक बाइक पर आगे चल रहे थे. उसका चाचा प्रेमचंद्र, सत्येन्द्र उर्फ पीपी और चन्द्रभान शर्मा कार में पीछे-पीछे आ रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

तभी डाबला गांव के पास काले रंग की थार गाड़ी आयी और नरेन्द्र की बाइक को गाड़ी आगे लगाकर रोक लिया. थार गाड़ी में से अमित उर्फ मितला, शुभम ढाका और चार अन्य लोग हाथ में डंडा और सरिया लेकर उतरे और नरेन्द्र पर हमला कर दिया. अमित उर्फ मितला और शुभम ने नरेन्द्र को पकड़ लिया. अमित ने नरेन्द्र के सिर पर आगे से वार किया, जिससे वह नीचे गिर गया, शुभम ने डंडे से उसके सिर पर पीछे से वार किया. जब अमजद ने बीच बचाव किया तो उससे भी मारपीट की गयी. जब वह गाड़ी से तीनों नीचे उतर कर आए तब उक्त आरोपी अमित, शुभम और उसके साथी थार गाड़ी में बैठकर भाग गए. नरेन्द्र प्रजापत को अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया, बता दे की नरेन्द्र प्रजापत एबीवीपी का सक्रिय कार्यकर्ता था वर्ष 2015 में एबीवीपी का नगर मंत्री रह चुका था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bharatpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:क्या आप जानते हैं? AC- कूलर नहीं फिर भी ठंडे में रहते थे राजा, जानें डीग जल महल का रहस्य

ट्रेंडिंग न्यूज़

चांद पर पहुंची चांदी, सोने ने भी पकड़ी रफ्तार! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

Rajasthan News: मेडल लाओ, सीधे सरकारी नौकरी पाओ ! राजस्थान सरकार ने 186 खिलाड़ियों को दी 'आउट ऑफ टर्न' नियुक्ति

उज्ज्वला योजना में बड़ा बदलाव, 30 जून तक नहीं कराया ये काम तो बंद हो जाएगी सब्सिडी

Rajasthan Heatwave: भीषण गर्मी से परेशान लोग, चित्तौड़गढ़ में पारा पहुंचा 46.3°C, अगले 5 दिनों तक हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट

राजस्थान में बदलने जा रही RGHS योजना, मंत्री खींवसर बोले- इसके अलावा कोई विकल्प नहीं

उज्ज्वला गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी चेतावनी! 30 जून तक नहीं किया यह काम, तो बंद हो जाएगी सब्सिडी

Bhiwadi Fire News : आसमान छूता पारा और 11 हजार की लाइन का स्पार्क, थाने में खड़ी गाड़ियों के उड़े परखच्चे, धमाकों से कांपा इलाका !

पीएम किसान की 23वीं किस्त को लेकर आया सबसे बड़ा अपडेट, किसानों की लगने वाली है लॉटरी!

क्या आप जानते हैं दुनिया भर में क्यों मशहूर है राजस्थान का ‘हवा वाला नमक’?

क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह जिला है 'चप्पलों का शहर', अमेरिका और यूरोप तक है दबदबा!

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

Rajasthan Monsoon 2026: राजस्थान में कब होगी मानसून की धमाकेदार एंट्री, धधकती गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत?

राजस्थान में बन रहा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में होंगे दिल्ली से जयपुर!

फटे हुए दूध को फेंकने वाले थे बाबा, फिर अचानक हुआ ऐसा चमत्कार कि बन गई अमर मिठाई

जैसलमेर में बनेगा 3 लाख करोड़ रुपये की लागत से भारत का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब!

राजस्थान में आज इतने रुपये लीटर मिल रहा पेट्रोल-डीजल, जानें कितने रुपये लेकर पहुंचना है पेट्रोल पंप?

राजस्थान में चांदी के दाम ने मचाई आंधी, सोने के दाम भी भयंकर बढ़ोतरी, जानें लेटेस्ट रेट

राजस्थान के 66 लाख किसानों के कब खिलेंगे चेहरे, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

राजस्थान सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला, जल्द जारी होंगी तबादला सूचियां!

खेलती-कूदती भारती अब कभी घर नहीं लौटेगी… चंबल किनारे जो हुआ, सुन कांप जाएगी रूह!

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में कहां है मीठे पानी वाला 'थार का घड़ा'

सोना-चांदी ने लगाई आसमान की ओर छलांग, रॉकेट की रफ्तार से बढ़े दाम! जानें ताजा भाव

क्या आप जानते हैं? AC- कूलर नहीं फिर भी ठंडे में रहते थे राजा, जानें डीग जल महल का रहस्य

1200 करोड़ से राजस्थान का ये जिला बनेगा हाईटेक हब, मोबाइल से मिसाइल तक होगा निर्माण!

बाड़मेर में रविन्द्र सिंह भाटी का आंदोलन जारी, प्रशासन से वार्ता बेनतीजा, धरना जारी रखने का ऐलान

आग की भट्टी बना राजस्थान! श्रीगंगानगर-बाड़मेर समेत इन जिलों में हीटवेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट, पढ़ें वेदर रिपोर्ट

जयपुर के SMS में डॉक्टरों का 'चमत्कार', 8 घंटे रोकी सांसें, शरीर को किया 20°C ठंडा, भारत में पहली बार ऐसे बची मरीज की जान

क्या आप जानते हैं राजस्थान में यहां मिलता है रेगिस्तान का 'सफेद सोना'?

राजस्थान में और बढ़ने लगी गर्म हवाओं का असर, मौसम विभाग ने 16 जिलों में चेतावनी की जारी

राजस्थान में आज से बैक-टू-बैक टूटेंगे गर्मी के सारे रिकॉर्ड! भयंकर हीटवेव से थर-थर कंपेगा प्रदेश, इन शहरों में अलर्ट जारी

आसमान से बरसेगी आग, झुलसेगा राजस्थान! भीषण गर्मी और हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

शादी में पैसा बचाना है? तो आइए राजस्थान के ये बाजार, मिलेंगे सबसे सस्ते डिजाइनर लहंगे और ज्वेलरी!

राजस्थान में IPS अफसरों से भरकर चली तबादला एक्सप्रेस, कोटा रेंज से क्राइम ब्रांच तक, रात 1 बजे बदले गए कई बड़े पुलिस अधिकारी

Rajasthan News: कौन हैं एसपी सागर राणा? देर रात दौसा से भीलवाड़ा हुआ तबादला

अजमेर में खाटू श्याम मंदिर सेवा समिति की SUV मौत बनकर दौड़ी! एक साथ 3 बाइकों को मारी टक्कर

Tags:
churu news
Rajasthan news

About the Author

Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हवामहल में अचानक क्यों घुस आए ATS के हथियारबंद जवान? पर्यटकों के बीच मच गई खलबली, फिर सामने आई इस 'मॉकड्रिल' की पूरी सच्चाई!

हवामहल में अचानक क्यों घुस आए ATS के हथियारबंद जवान? पर्यटकों के बीच मच गई खलबली, फिर सामने आई इस 'मॉकड्रिल' की पूरी सच्चाई!

Jaipur News
2

Sikar Weather: सीकर में चढ़ा भयंकर गर्मी का पारा! 25 मई से 2 जून तक नौतपा की चेतावनी

sikar weather
3

PM मोदी पर टिप्पणी के बाद बवाल, मदन राठौड़ ने राहुल गांधी को घेरा, बोले - 'संस्कार ही नहीं सीखे'

Rajasthan politics news
4

सरस डेयरी ने बढ़ाए दाम, दूध के साथ दही-पनीर तक सब होगा महंगा

Rajasthan news
5

उज्ज्वला योजना में बड़ा बदलाव, 30 जून तक नहीं कराया ये काम तो बंद हो जाएगी सब्सिडी

Rajasthan news