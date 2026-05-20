/Churu: ABVP के पूर्व नगर मंत्री नरेंद्र प्रजापत हत्याकांड में बड़ा फैसला, कोर्ट ने 2 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Narendra Prajapat Murder Case: चूरू के जिला एवं सेशन न्यायालय नें साल 2024 के एबीवीपी के पूर्व नगर मंत्री नरेंद्र प्रजापत हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों क़ो आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है, परिवादी के अधिवक्ता एडवोकेट सुरेंद्र सिंह शेखावत नें जानकारी देतें हुए बताया की 2 नवंबर 2024 क़ो मृतक नरेंद्र प्रजापत के चाचा नें चूरू के सदर थाना में नरेंद्र की हत्या का मामला दर्ज करवाया था, उसी प्रकरण में न्यायालय नें 21 ग्वाहों और 46 प्रदर्शित दस्तावेजों के आधार मानते हुए बूंटिया निवासी अमित उर्फ़ मितला और हितेश क़ो आजीवन कारावास की सजा और 55-55 हज़ार के आर्थिक दंड से दंडित किया है.

पार्टी कर लौट रहा था घर

मृतक के चाचा वार्ड 46 निवासी प्रेमचंद प्रजापत ने 2 नवंबर 2024 क़ो चूरू के सदर थाने में रिपोर्ट दी थी कि बीती रात वह और उसका 28 वर्षीय भतीजा नरेन्द्र प्रजापत, सत्येन्द्र उर्फ पीपी, चन्द्रभान शर्मा, विकास जांगिड़, अर्जुन सिंह और अमजद, अर्जुन सिंह की दुकान पर पार्टी कर रहे थे. इसी दौरान भतीजे नरेन्द्र ने बताया कि बूंटिया निवासी अमित उर्फ मितला और बास ढाकान निवासी शुभम ढाका पिछले सात आठ दिन पहले गाड़ी किराये को लेकर मारपीट की थी, अब भी उसको जान से मारने की धमकिया दे रहे हैं, पार्टी खत्म होने के बाद बिती रात करीब साढ़े 11 ओर 12 बजे हम चूरू की तरफ रवाना हो गए, नरेन्द्र और अमजद एक बाइक पर आगे चल रहे थे. उसका चाचा प्रेमचंद्र, सत्येन्द्र उर्फ पीपी और चन्द्रभान शर्मा कार में पीछे-पीछे आ रहे थे.

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तभी डाबला गांव के पास काले रंग की थार गाड़ी आयी और नरेन्द्र की बाइक को गाड़ी आगे लगाकर रोक लिया. थार गाड़ी में से अमित उर्फ मितला, शुभम ढाका और चार अन्य लोग हाथ में डंडा और सरिया लेकर उतरे और नरेन्द्र पर हमला कर दिया. अमित उर्फ मितला और शुभम ने नरेन्द्र को पकड़ लिया. अमित ने नरेन्द्र के सिर पर आगे से वार किया, जिससे वह नीचे गिर गया, शुभम ने डंडे से उसके सिर पर पीछे से वार किया. जब अमजद ने बीच बचाव किया तो उससे भी मारपीट की गयी. जब वह गाड़ी से तीनों नीचे उतर कर आए तब उक्त आरोपी अमित, शुभम और उसके साथी थार गाड़ी में बैठकर भाग गए. नरेन्द्र प्रजापत को अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया, बता दे की नरेन्द्र प्रजापत एबीवीपी का सक्रिय कार्यकर्ता था वर्ष 2015 में एबीवीपी का नगर मंत्री रह चुका था.