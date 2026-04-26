/Rajasthan News: डूंगर बालाजी दर्दनाक हादसा, पहाड़ी चढ़ते समय कार पत्थरों से टकराई, बुजुर्ग की मौत, पत्नी गंभीर घायल

Rajasthan News: सुजानगढ़ के डूंगर बालाजी में रविवार को कार हादसे में बीदासर निवासी प्रेम रतन सोनी की मौत हो गई और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं. पहाड़ी चढ़ते समय कार अनियंत्रित होकर पत्थरों से टकरा गई, जिससे दर्शन करने आए परिवार में शोक की लहर दौड़ गई.
Sujangarh Car Accident: चूरू जिले के सुजानगढ़ स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल डूंगर बालाजी में रविवार को एक दर्दनाक हादसा पेश आया. भगवान के दर्शन करने की खुशी लेकर आए एक परिवार की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब पहाड़ी पर चढ़ते समय उनकी कार अनियंत्रित होकर पत्थरों से जा टकराई. इस हादसे में एक बुजुर्ग श्रद्धालु की जान चली गई, जबकि उनकी पत्नी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं.
चढ़ाई के दौरान बेकाबू हुई कार
हादसा उस समय हुआ जब बीदासर निवासी प्रेम रतन सोनी (70 वर्ष) अपनी पत्नी सोहनी देवी के साथ कार से मंदिर की पहाड़ी पर चढ़ रहे थे. बता दें कि परिवार के अन्य सदस्य पैदल मार्ग से पहाड़ी चढ़ रहे थे, जबकि बुजुर्ग दंपत्ति कार के जरिए ऊपर जा रहे थे. अचानक चढ़ाई पर कार का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे लगे सुरक्षा पत्थरों से जोरदार तरीके से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि प्रेम रतन सोनी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
अस्पताल में भर्ती और रेफर
हादसे के तुरंत बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में चीख-पुकार मच गई. बता दें कि गंभीर रूप से घायल सोहनी देवी को तुरंत सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद सोहनी देवी की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें उच्च केंद्र (हायर सेंटर) के लिए रेफर कर दिया है.
पुलिस की कार्रवाई
घटना की सूचना मिलते ही सुजानगढ़ सदर थाने के हेड कांस्टेबल हरफूल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मृतक प्रेम रतन सोनी के शव को कब्जे में लेकर बगड़िया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पुलिस हादसे के तकनीकी कारणों और कार के अनियंत्रित होने की वजहों की जांच कर रही है.
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