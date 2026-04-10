फर्जी मार्कशीट केस में बड़ा फैसला! चूरू विधायक हरलाल सहारण बरी

Churu News: फर्जी मार्कशीट प्रकरण में चूरू विधायक हरलाल सहारण को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सरदारशहर के एसीजेएम कोर्ट ने लंबे समय से चल रहे इस चर्चित मामले में फैसला सुनाते हुए उन्हें बरी कर दिया. मामला वर्ष 2015 का है, जब हरलाल सहारण ने चूरू जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा था. आरोप था कि उन्होंने 10वीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट के आधार पर चुनाव में भाग लिया. इस संबंध में पूर्व सरपंच चिमनाराम कालेर ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन रहा.

जांच के दौरान पुलिस ने संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की थी, जिसमें मार्कशीट के फर्जी होने की बात सामने आई थी. इस आधार पर मामला काफी समय तक सुर्खियों में रहा और राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बना रहा.

हालांकि, सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट सुरेन्द्र सिंह ने विस्तृत पैरवी करते हुए अदालत के समक्ष विभिन्न कानूनी पहलुओं को रखा. उन्होंने तर्क दिया कि प्रस्तुत साक्ष्य आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं.

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सभी पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का गहन परीक्षण करने के बाद एसीजेएम कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को निर्णायक रूप से साबित नहीं कर सका. इसी आधार पर अदालत ने हरलाल सहारण को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का फैसला सुनाया.इस फैसले के बाद क्षेत्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है. समर्थकों ने इसे न्याय की जीत बताया, वहीं विपक्षी खेमे में इस निर्णय को लेकर चर्चा का दौर जारी है. लंबे समय से चले आ रहे इस मामले के समाप्त होने के साथ ही अब इस पर विराम लग गया है, लेकिन इसके राजनीतिक असर आगे भी देखने को मिल सकते हैं.

जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ते वक्त फर्जी मार्कशीट लगाने था आरोप

दरअसल, वर्ष 2019 में चिमना राम नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें कहा था कि हरलाल सहारण ने 2015 में जिला परिषद चूरू के वार्ड नंबर 16 से सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ते समय 10वीं क्लास की फर्जी मार्कशीट जमा की थी. शिकायत के आधार पर चूरू के कोतवाली थाने में FIR दर्ज की गई थी.

आरोप के अनुसार, हरलाल सहारण ने नामांकन पत्र के साथ उत्तराखंड बोर्ड की एक मार्कशीट जमा की थी. इसमें रोल नंबर 1494335 था. लेकिन जब RTI के तहत जानकारी मांगी गई तो उत्तराखंड बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया कि यह रोल नंबर किसी छात्र को आवंटित ही नहीं किया गया था. यह भी पता चला कि मार्कशीट में दर्शाया गया स्कूल का नाम भी फर्जी था.

पुलिस ने जांच के बाद धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश सहित अन्य धाराओं में चार्जशीट पेश की. कोर्ट ने संज्ञान लेकर आरोप भी तय किए. तब हरलाल सहारण ने संज्ञान के आदेश को चुनौती दी थी. लेकिन 11 सितंबर 2023 को उनकी रिवीजन पिटिशन खारिज कर दी गई. वही अब विधायक हरलाल सारण को कोर्ट से बड़ी राहत मिली हैं और सहारण सभी आरोपों से बरी हो गए हैं.

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