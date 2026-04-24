/चुरू में कल रात का कहर! सड़क हादसे में 4 की मौत, DNA टेस्ट से हुई पहचान

Rajasthan News: सादुलपुर में डंपर-बोलेरो की टक्कर के बाद आग लगने से 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हैं. हादसा थिरपाली-चांदगोठी के बीच हुआ. पुलिस जांच जारी है और घायलों का इलाज चल रहा है.
Churu Road Accident: सादुलपुर क्षेत्र में गुरुवार को थिरपली और चांदगोठी के बीच हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. दो वाहनों की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर के बाद दोनों में आग लग गई, जिससे हालात बेहद भयावह हो गए. शुरुआती जानकारी में सामने आया था कि इस दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही हमीरवास पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाते हुए राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया.
इसी हादसे को लेकर अब और भी दर्दनाक जानकारी सामने आई है. सादुलपुर तहसील के थिरपाली छोटी गांव के पास गुरुवार रात हुए इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर चार हो गई है. बोलेरो में सवार तीन लोगों की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति ने जयपुर रेफर किए जाने के बाद दम तोड़ दिया. इस तरह इस हादसे में कुल चार लोगों की जिंदा जलने से मौत हो चुकी है और पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हैं.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार बोलेरो में सवार लोग सिधमुख इलाके से पिलानी में एक बारात में शामिल होने जा रहे थे. इसी दौरान थिरपाली बड़ी और छोटी गांव के बीच एक डंपर ने सामने से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों में तुरंत आग लग गई. बोलेरो में कुल आठ लोग सवार थे, जिनमें से चार लोग जिंदा जल गए, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से झुलस गए.
घटना के बाद शुक्रवार सुबह एएसपी रिछपाल चारण, आईपीएस अभिजीत पाटिल और थानाधिकारी रायसिंह सुथार सहित पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि हादसे के हर पहलू की जांच की जा रही है.
हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान रोहित पुत्र राजेश (18) निवासी गोपालवास हरियाणा, संदीप पुत्र भंवरसिंह (32) निवासी सिधमुख, अंकित पुत्र राजेश (21) निवासी सरसोद जिला हिसार और कमल पुत्र रोहिताश भार्गव (22) निवासी मंदरपुरा नोहर के रूप में हुई है. वहीं गंभीर घायलों में आशीष पुत्र सत्यवीर, आनंद पुत्र पृथ्वीराज, पंकज पुत्र रोहिताश, विकास पुत्र ओमप्रकाश और कमल पुत्र रोहिताश शामिल हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है.
आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि शव बुरी तरह झुलस गए, जिससे पहचान करना मुश्किल हो गया. ऐसे में शवों की पहचान पुख्ता करने के लिए डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है. परिजनों के सैंपल भी लिए गए हैं और जांच पूरी होने के बाद ही शव परिवारों को सौंपे जाएंगे. अस्पताल में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है.
घटना के बाद उप जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. एसडीएम मनोज खेमाड़ा, तहसीलदार, विधायक मनोज न्यागली और भाजपा नेता जोगेंद्र झाझड़िया सहित कई जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया. परिजनों का कहना है कि उनके अपने खुशी के माहौल में बारात के लिए निकले थे, लेकिन किसे पता था कि यह सफर मातम में बदल जाएगा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
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