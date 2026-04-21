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चुरू में हाईटेंशन स्पार्किंग बनी खतरा! जोधपुर डिस्कॉम स्टोर में लगी भयानक आग

Rajasthan News: चूरू के रतनगढ़ में हाईटेंशन लाइन में स्पार्किंग से जोधपुर डिस्कॉम के स्टोर रूम में आग लग गई. चिंगारी से सामान जल गया. दो दमकलों ने करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया. लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byNavratan prajapat
Published: Apr 21, 2026, 08:21 PM|Updated: Apr 21, 2026, 08:21 PM
चुरू में हाईटेंशन स्पार्किंग बनी खतरा! जोधपुर डिस्कॉम स्टोर में लगी भयानक आग
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Churu News: चूरू जिले के रतनगढ़ क्षेत्र में मंगलवार को अचानक हुई एक घटना ने पूरे इलाके में अफरा-तफरी मचा दी. यहां हाईटेंशन लाइन में स्पार्किंग होने के बाद जोधपुर डिस्कॉम के स्टोर रूम में आग लग गई. देखते ही देखते धुआं फैलने लगा और आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए.

जानकारी के अनुसार, 132 केवी जीएसएस से जुड़ी 11 हजार केवी की लाइन स्टोर रूम से होकर रामचंद्र पार्क की ओर जाती है. इसी लाइन में लगे पोल का जंपर दोपहर के समय अचानक तेज आवाज के साथ ब्लास्ट हो गया. इस ब्लास्ट के बाद निकली चिंगारी ने स्टोर रूम में रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया और आग फैलने लगी. कुछ ही मिनटों में स्टोर रूम से धुआं और आग की लपटें उठने लगीं. घटना की जानकारी मिलते ही डिस्कॉम के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को सूचना दी गई. इसके बाद नगरपालिका की दो दमकल गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया.

करीब दो घंटे तक लगातार प्रयास के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका. इस दौरान डिस्कॉम कर्मचारियों, दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर स्थिति को नियंत्रित करने में मदद की. सभी के सहयोग से आग को फैलने से रोका जा सका. घटना के दौरान आसपास के लोगों में काफी डर और चिंता का माहौल रहा. धुएं के कारण कुछ देर तक इलाके में दृश्यता भी कम हो गई थी. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान या जनहानि की सूचना नहीं मिली.

स्थानीय लोगों ने बताया कि इस जगह पर पहले भी एक-दो बार आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं. उनका कहना है कि स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में ऑयल के ड्रम रखे हुए हैं, जिससे हमेशा खतरे की स्थिति बनी रहती है. लोगों ने यह भी चिंता जताई कि अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में यहां बड़ी दुर्घटना हो सकती है. फिलहाल प्रशासन और डिस्कॉम की टीम घटना की जांच में जुटी हुई है और कारणों का पता लगाया जा रहा है.

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SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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