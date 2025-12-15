Zee Rajasthan
Rajasthan News: मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी के अनुसार, सही समय पर चुप रहना आत्म-संयम, समझदारी और रिश्तों को मजबूत करता है. गुस्से, अवहेलना या दूसरों को समझने में मौन अपनाना जीवन में शांति और संतुलन लाता है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 15, 2025, 06:54 PM IST | Updated: Dec 15, 2025, 06:54 PM IST

Jaya Kishori Quotes: मशहूर कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी अपने सरल लेकिन गहरे विचारों के लिए जानी जाती हैं. उनका मानना है कि हर परिस्थिति में बोलना जरूरी नहीं होता. कई बार चुप रहना ही सबसे समझदारी भरा और लाभकारी फैसला होता है. उनके ये विचार विशेष रूप से तनावपूर्ण जीवन में मानसिक शांति पाने और बेहतर रिश्तों को कायम रखने में मददगार साबित होते हैं.

जया किशोरी कहती हैं कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि यह एक शक्तिशाली साधन है. उन्होंने बताया है कि सही समय पर चुप रहना आत्म-संयम, आत्म-सम्मान और समझ को मजबूत करता है. जीवन में कई बार हमारी बातों का गलत मतलब निकाला जाता है या रिश्तों में अनावश्यक विवाद बढ़ सकता है. ऐसे समय में मौन अपनाना सबसे अच्छा विकल्प होता है.

जया किशोरी बताती हैं कि इन तीन हालातों में चुप रहना सबसे लाभकारी होता है:

1. गुस्से में न बोलें
गुस्से में बोले गए शब्द अक्सर रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. जया किशोरी का कहना है कि ऐसे समय में चुप रहना और खुद को शांत रखना ही बुद्धिमानी है. इससे आप अपने निर्णय और सोच को संतुलित रख सकते हैं.

2. जब आपकी बात की कोई कद्र न करे
अगर सामने वाला आपकी बात को महत्व नहीं दे रहा, तो बार-बार समझाने की बजाय मौन अपनाना आपके आत्म-सम्मान की रक्षा करता है. जया किशोरी के अनुसार, यह दिखाता है कि आप अपनी शक्ति और सम्मान को समझते हैं और उसे बनाए रखते हैं.

3. किसी को समझाने के दौरान भी चुप रहा जा सकता है
कई बार रिश्तों में केवल सुनना ही पर्याप्त होता है. चुप रहकर सामने वाले की भावनाओं और सोच को समझना बेहतर तरीका है. जया किशोरी कहती हैं कि इससे न केवल आप रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, बल्कि अपनी समझदारी और धैर्य को भी बढ़ाते हैं.

जया किशोरी के विचार जीवन के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण अनुभवों को लेकर होते हैं. उनका मानना है कि मौन कमजोरी नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और समझदारी का प्रतीक है. सही समय पर चुप रहना मानसिक शांति, आत्म-संयम और संतुलित जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है.

उनकी सीख हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में हर बात को जोर-शोर से कहने की जरूरत नहीं होती. कभी-कभी सुनना, महसूस करना और समझना ही सबसे बड़ी ताकत होती है. ऐसे विचार दैनिक जीवन में तनाव कम करने, बेहतर संबंध बनाने और खुद के आत्म-सम्मान को बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं.

जया किशोरी के ये अनमोल विचार यह सिखाते हैं कि चुप रहना सिर्फ मौन नहीं, बल्कि जीवन को समझदारी और संतुलन से जीने का तरीका है. इन सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं.

