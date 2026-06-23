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कुछ ही मिनटों की बारिश और जलमग्न हुआ सरदारशहर, पानी से डूबी नजर आई सड़कें

Rajasthan News: सरदारशहर में तेज आंधी के साथ हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन मुख्य बाजार, बस स्टैंड और निचले इलाकों में जलभराव हो गया. यातायात प्रभावित रहा. व्यापारियों ने नगर परिषद की लापरवाही पर नाराजगी जताई, जबकि किसानों ने बारिश को फसलों के लिए फायदेमंद बताया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byNavratan prajapat
Published: Jun 23, 2026, 09:01 PM|Updated: Jun 23, 2026, 09:01 PM
कुछ ही मिनटों की बारिश और जलमग्न हुआ सरदारशहर, पानी से डूबी नजर आई सड़कें
Image Credit: Churu Waterlogging

Churu Weather: सरदारशहर में मंगलवार शाम तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दिलाई, लेकिन बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी सामने आ गई. मुख्य बाजारों और निचले क्षेत्रों में सड़कों पर पानी भर जाने से आमजन, वाहन चालकों और व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

मुख्य बाजार और निचले इलाकों में भरा पानी
बारिश शुरू होते ही तेज हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया. कुछ ही देर में शहर की कई सड़कें पानी से भर गईं. मुख्य बाजार, बस स्टैंड क्षेत्र, मीणा कुआं, लूहारा गाड़ा सहित कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई. सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात प्रभावित रहा और लोगों को आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

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व्यापारियों ने जताई नाराजगी
मुख्य बाजार में कई दुकानों के आगे पानी भर जाने से व्यापारियों को नुकसान की चिंता सताने लगी. कई दुकानदारों ने अपने स्तर पर पानी निकालने का प्रयास किया, जबकि कुछ को समय से पहले दुकानें बंद कर घर लौटना पड़ा. व्यापारियों का आरोप है कि नगर परिषद ने बरसात से पहले नालों और जल निकासी व्यवस्था की उचित सफाई नहीं करवाई, जिसके कारण हर साल बारिश के दौरान ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है. इसको लेकर व्यापारियों में नगर परिषद प्रशासन के प्रति नाराजगी देखने को मिली.

किसानों के लिए राहत बनकर आई बारिश
जहां शहर में जलभराव ने परेशानी बढ़ाई, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के चेहरों पर खुशी नजर आई. खरीफ फसलों की बुवाई के बाद हुई इस बारिश को किसानों ने बेहद लाभकारी बताया. शहरवासी मनोज पारीक ने कहा कि समय पर हुई बारिश से खेतों को पर्याप्त नमी मिलेगी और आगामी दिनों में कृषि कार्यों को गति मिलेगी. किसानों को इस बारिश से बेहतर उत्पादन की उम्मीद भी जगी है.

कई मार्गों पर फिसलन और जाम जैसी स्थिति
बारिश के दौरान और उसके बाद शहर के कई मार्गों पर पानी भर जाने से पैदल राहगीरों को भी परेशानी हुई. दोपहिया वाहन चालक फिसलन और जलभराव के बीच सावधानी से वाहन चलाते नजर आए. कई स्थानों पर वाहन पानी में फंस गए, जिससे कुछ समय के लिए जाम जैसी स्थिति भी बनी रही.

जल निकासी व्यवस्था पर उठे सवाल
एक ओर बारिश ने मौसम को सुहावना बनाकर गर्मी से राहत दी, वहीं दूसरी ओर शहर की जल निकासी व्यवस्था की खामियां भी उजागर कर दीं. हर बार बारिश के दौरान होने वाली इस समस्या को लेकर शहरवासी और व्यापारी अब नगर परिषद से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में जलभराव की परेशानी से राहत मिल सके.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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