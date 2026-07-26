/कारगिल विजय दिवस पर देशभक्ति का ज्वार, सादुलपुर में वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों का हुआ ऐतिहासिक सम्मान

Churu News: कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सादुलपुर स्थित शहीद स्मारक देशभक्ति के रंग में रंग गया. यहां आयोजित सम्मान समारोह में कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई. साथ ही वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों का सम्मान कर उनके त्याग, बलिदान और राष्ट्रसेवा को नमन किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता ओआईसी ईसीएचएस के इंचार्ज विंग कमांडर दिनेश कुमार ने की. समारोह की शुरुआत शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित करने और दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई. इस दौरान पूरा परिसर "भारत माता की जय" और "अमर शहीद अमर रहें" के नारों से गूंज उठा.

मुख्य अतिथि ने शहीद परिवारों को किया नमन

मुख्य अतिथि डॉ. खुर्शीद खान ने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों की वीरांगनाओं का सम्मान करना हर नागरिक के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता और आने वाली पीढ़ियां हमेशा उनसे देशभक्ति की प्रेरणा लेती रहेंगी.

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पूर्व सैनिक संघ ने किया सभी का स्वागत

वर्तमान सैनिक संघ के अध्यक्ष सूबेदार मुकेश पूनिया ने कार्यक्रम में पहुंचीं वीरांगनाओं, माताओं, पूर्व सैनिकों और अतिथियों का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि कम समय में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी यह साबित करती है कि समाज आज भी अपने सैनिकों और शहीद परिवारों का सम्मान पूरे दिल से करता है.

कारगिल युद्ध के शौर्य को किया याद

अध्यक्षीय उद्बोधन में विंग कमांडर दिनेश कुमार ने कहा कि कारगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस, अनुशासन और पराक्रम का स्वर्णिम अध्याय है. उन्होंने बताया कि कठिन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद भारतीय जवानों ने दुश्मन को करारा जवाब देकर विजय हासिल की. इस जीत ने पूरी दुनिया के सामने भारतीय सेना की ताकत और वीरता का परिचय दिया. उन्होंने युवाओं से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने और सेना के शौर्य से प्रेरणा लेने की अपील की.

चूरू के वीर सपूतों का भी हुआ स्मरण

विंग कमांडर दिनेश कुमार ने बताया कि कारगिल युद्ध में देश के 527 वीर जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था. इनमें चूरू जिले के 7 और राजगढ़ क्षेत्र के 6 वीर सपूत शामिल थे. उन्होंने कहा कि इन वीरों का बलिदान पूरे क्षेत्र के लिए हमेशा गर्व और प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा.

राष्ट्रसेवा का लिया संकल्प

समारोह के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने शहीदों के आदर्शों पर चलने, देश की एकता और अखंडता बनाए रखने तथा राष्ट्रसेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने का संकल्प लिया. इस अवसर पर सूबेदार नंदलाल पूनिया, पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष महासिंह ख्याली, पूर्व अध्यक्ष कामरेड जगत सिंह पूनिया, डॉ. सोनिका सिहाग सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, वीरांगनाएं, गणमान्य नागरिक और युवा मौजूद रहे. कार्यक्रम का संचालन कैप्टन राजवीर सिंह ने किया.