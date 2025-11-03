Zee Rajasthan
छोटे शहर के बच्चों ने दिखाया बड़ा सपना, चूरू में आईडियाथॉन में उमड़ी प्रतिभा की लहर!

Rajasthan News: चूरू में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा झुंझुनूं, चूरू और सीकर जिलों के विद्यार्थियों के लिए आइडियाथॉन आयोजित हुआ. 250 टीमों में से 41 टीमों का चयन किया गया. शीर्ष तीन विजेताओं को ₹50,000 तक के पुरस्कार और जयपुर फिनाले में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा.

Churu News: राजस्थान के चुरू जिले में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय द्वारा झुंझुनूं, चूरू और सीकर जिलों के स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए राजकीय लोहिया कॉलेज, चूरू में आइडियाथॉन का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम आई-स्टार्ट नेस्ट इनक्यूबेशन सेंटर के तहत संभाग स्तरीय स्तर पर आयोजित हुआ.

जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना ने बताया कि इस प्रतियोगिता में राजकीय, निजी स्कूल, कॉलेज और प्रशिक्षण संस्थानों की लगभग 250 टीमों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिनमें से 41 टीमों का चयन किया गया है. प्रत्येक टीम में तीन से चार अभ्यर्थी शामिल हैं, जिन्हें अपने अभिनव विचार और प्रतिभा प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है.

इनक्यूबेशन सेंटर चूरू की उपनिदेशक विनोद कुमारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप इकोसिस्टम और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आई-स्टार्ट कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इसी के अंतर्गत यह आइडियाथॉन आयोजित किया गया है.

कार्यक्रम में कक्षा 6 से 12 और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी एक से चार सदस्यों की टीम बनाकर हिस्सा ले रहे हैं. ये टीमें टेक्नोलॉजी, शिक्षा, हेल्थकेयर, एग्रीटेक, क्लीनटेक, फिनटेक या अन्य क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं के समाधान प्रस्तुत कर रही हैं.

चयनित 41 टीमों को मंच पर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया गया. इनमें से जो शीर्ष तीन टीमें चुनी जाएंगी, उन्हें ₹50,000 से अधिक के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे. इसके साथ ही उन्हें जयपुर में आयोजित होने वाले फिनाले में भाग लेने का अवसर और मेंटरशिप दी जाएगी.

आइडियाथॉन में प्रथम पुरस्कार विजेता को ₹25,000, द्वितीय विजेता को ₹15,000 और तृतीय विजेता को ₹10,000 का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा. यह कार्यक्रम न केवल विद्यार्थियों में नवाचार और रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है, बल्कि उन्हें अपने विचारों को वास्तविक प्रोजेक्ट में बदलने का मंच भी देता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Churu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

