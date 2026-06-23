/तीन साल की कार्रवाई का बड़ा नतीजा, 90 लाख की 2200 कार्टून शराब पर चला रोड रोलर

Churu News: सादुलपुर में मंगलवार को स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पिछले दो-तीन वर्षों में जब्त की गई करीब 90 लाख रुपये मूल्य की अवैध शराब को नष्ट कर दिया. न्यायालय के आदेशों की पालना में यह कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 2197 कार्टून अवैध शराब पर रोड रोलर चलाकर उसे नष्ट किया गया. अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया पूरी की गई. प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई क्षेत्र में अवैध शराब तस्करी और कारोबार पर बड़ा प्रहार है.

न्यायालय के आदेश पर हुई कार्रवाई

जिला सहायक अधिकारी सुमेर सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों के अनुसार की गई. लंबे समय से विभिन्न मामलों में जब्त शराब मालखानों में रखी हुई थी. इसके निस्तारण के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शराब को नष्ट किया गया. कार्रवाई के दौरान सभी जरूरी दस्तावेजी औपचारिकताएं भी पूरी की गईं.

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चार पुलिस मामलों की शराब भी नष्ट

जानकारी के अनुसार स्थानीय पुलिस की ओर से दर्ज प्रकरण संख्या 258/2023, 309/2023, 427/2021 सहित कुल चार मामलों में जब्त 1477 कार्टून शराब को नष्ट किया गया. इसके अलावा आबकारी थाना के एक मामले में जब्त 720 कार्टून शराब भी इस कार्रवाई में शामिल रही. इस तरह कुल 2197 कार्टून शराब का एक साथ निस्तारण किया गया.

करीब 90 लाख रुपये की थी कीमत

अधिकारियों के अनुसार नष्ट की गई शराब की अनुमानित बाजार कीमत करीब 90 लाख रुपये आंकी गई है. इतनी बड़ी मात्रा में अवैध शराब को खत्म करने की कार्रवाई को क्षेत्र में अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है. प्रशासन का कहना है कि ऐसे कदमों से शराब तस्करों और अवैध कारोबारियों में भी सख्त संदेश जाता है.

अधिकारियों की मौजूदगी में चला रोड रोलर

शराब नष्ट करने की कार्रवाई के दौरान आईपीएस अधिकारी अभिजीत पाटील, जिला सहायक अधिकारी सुमेर सिंह, थाना अधिकारी राजेश सिहाग, एईओ प्रवीण कुमार, लोकल प्राधिकारी राजेश कुमार और आबकारी थाना अधिकारी विद्याधर पूनिया सहित पुलिस व आबकारी विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे. सभी की निगरानी में रोड रोलर चलाकर शराब को पूरी तरह नष्ट किया गया.

आगे भी जारी रहेगी सख्ती

अधिकारियों ने कहा कि न्यायालय के निर्देशों के अनुसार समय-समय पर जब्त अवैध शराब का निस्तारण किया जाता है. इससे मालखानों में लंबे समय से रखे सामान का निष्पादन होता है और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है. उन्होंने साफ कहा कि अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.